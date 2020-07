AveSui vai disponibilizar acervo de palestras em plataforma digital

Um conteúdo amplo e exclusivo da AveSui – América Latina vai ser disponibilizado semanalmente, a partir de agosto, de forma gratuita. O acervo é composto por palestras, workshops e entrevistas em vídeo sobre temas importantes e que permanecem fundamentais para quem atua nas cadeias de proteína animal. O material poderá ser acessado por meio da ferramenta digital AveSui Online24H7D.

A cada edição a AveSui – América Latina, que completou duas décadas em 2020, traz painéis de discussão com palestrantes importantes do Brasil e do mundo dentro do congresso e do Seminário Técnico Científico de Aves e Suínos. É parte desse amplo conteúdo que será disponibilizado no endereço www.avesui.com/online.

O AveSui Online24H7D é uma ferramenta digital disponibilizada pela organização aos expositores, congressistas e visitantes da feira anual. A plataforma incentiva o networking e a atualização permanente de toda a cadeia de aves e suínos. Dentre as ações previstas, está a realização de lives exclusivas promovidas pelas empresas expositoras.

Nos últimos dias, a Gessulli Agribusiness iniciou a campanha “Logo estaremos juntos de novo”, com vídeo institucional apontando para a retomada dos negócios. A medida é parte de uma série de inovações, que incluem a nova plataforma.

Seminário online

Outra iniciativa importante da Gessulli Agribusiness, organizadora da feira, é o seminário digital que ocorrerá em 29 de setembro. É o One Health – Online Live. O evento terá a participação de profissionais da indústria e de pesquisa para discutir a interdependência indissociável entre a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental.

Sobre a AveSui

A AveSui – América Latina vai acontecer entre os dias 13 e 15 de abril de 2021, em Medianeira, no Paraná. A feira é o mais tradicional ponto de encontro do setor de proteína animal da America Latina, considerada uma grande ação para a retomada dos negócios.