Azul enaltece aeroporto de Cascavel e amplia oferta de voos

Um jato Embraer 195 E1 da Azul foi responsável pela primeira operação no novo terminal de passageiros do Aeroporto Municipal Octacílio Mion, em Cascavel (PR). A aeronave da companhia decolou nesta manhã com destino à Campinas, principal centro de conexões da Azul no Brasil, e marcou o início das frequências no novo aeroporto, que conta com uma estrutura de mais de 6 mil m² de área construída.

O novo espaço proporciona mais comodidade aos viajantes e conta com cinco portões, duas pontes de embarque (fingers), novas esteiras e quatro balcões de check-in. Com a inauguração do Aeroporto, a Azul chega a três voos diários decolando de Cascavel – Campinas (2) e Curitiba (1) -, de onde os Clientes podem se conectar com toda a malha doméstica e internacional da empresa.

Na operação, a companhia utilizará uma frota mista, variando as frequências entre os jatos da Embraer, com capacidade para até 118 Clientes, e o ATR 72-600, com 70 lugares. “A inauguração de um novo terminal de passageiros é sempre importante para trazer mais comodidade e conveniência à jornada do viajante. Estamos felizes por participar deste momento em Cascavel e por testemunhar a entrega desse moderno aeroporto. Pelo lado da companhia aérea, temos somado esforços nesta retomada do turismo, ampliando a oferta de voos e preparando nossas operações para que Clientes e Tripulantes tenham segurança e bem-estar a bordo de nossas aeronaves”, destaca Ronaldo Veras, assessor da presidência da Azul.

Azul retoma voos seguindo regras sanitárias rígidas

Visando o bem-estar de Clientes e Tripulantes, a empresa adotou uma série de medidas de higiene e foi a primeira companhia do país a tornar obrigatório o uso de máscaras por Tripulantes e Clientes, tanto a bordo quanto em solo. Além disso, orienta a realizar o check-in pelo aplicativo e, para aqueles que precisam despachar a bagagem, sugere o uso das bancadas digitais de autoatendimento, em que o próprio Cliente etiqueta sua bagagem sem contato com a tela dos tablets. Para o embarque, a Azul lançou o Tapete Azul, tecnologia pioneira no mundo, que é composto por um conjunto de projetores e monitores que diminui o tempo de embarque em 25% e garante o distanciamento social.

A bordo das aeronaves, lenços umedecidos estão à disposição para uso dos Clientes e dos Tripulantes da Azul e sachês de álcool em gel são distribuídos a todos os viajantes. A companhia também tem utilizado descontaminantes bactericidas que contam com um princípio ativo que elimina vírus e bactérias em 99,99% dos casos.

Além disso, a empresa também adotou o sistema de raio ultravioleta da Honeywell para a limpeza do interior de suas aeronaves. O UV Treatment System é capaz de auxiliar a limpeza do interior de uma aeronave em menos de 10 minutos. A tecnologia representa uma camada a mais de segurança que será gradualmente introduzida na frota da Azul, a primeira empresa aérea da América Latina a trazer essa inovação.

Somando-se a isso e à limpeza dupla nos assentos, mesinhas, bolsão, banheiros, encosto de cabeça, cinto de segurança, janela, paredes e compartimentos superiores, a Azul vem atendendo todas as normas de procedimento de limpeza e desinfecção sugeridas pelas autoridades sanitárias. O serviço de bordo passou a ser realizado ao final do voo, garantindo o uso da máscara durante toda a viagem, e o desembarque agora é realizado por fileiras, evitando as costumeiras aglomerações no corredor no momento de saída da aeronave.

Sobre a Azul

A Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) é a maior companhia aérea do Brasil em número de voos e cidades atendidas, com 916 voos diários e 116 destinos. Com uma frota operacional de 140 aeronaves e mais de 13.000 funcionários, a Companhia possui 249 rotas em 31 de dezembro de 2019. Em 2020, a Azul foi eleita pela primeira vez a melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor Travelers’ Choice, sendo a única empresa brasileira a receber este reconhecimento na história da premiação. A Azul foi eleita em 2019 como a melhor companhia aérea regional da América do Sul pelo nono ano consecutivo pela Skytrax. Adicionalmente, em 2019, a Azul ficou entre as dez primeiras companhias aéreas de baixo custo mais pontuais do mundo, de acordo com a OAG.

