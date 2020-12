Azul inaugura novo Terminal de passageiros de Cascavel

Um jato Embraer 195 E1 da Azul foi responsável pela primeira operação no novo terminal de passageiros do Aeroporto Municipal Octacílio Mion, em Cascavel (PR). A aeronave da companhia decolou nesta manhã com destino à Campinas, principal centro de conexões da Azul no Brasil, e marcou o início das frequências no novo aeroporto, que conta com uma estrutura de mais de 6 mil m² de área construída.

O novo espaço proporciona mais comodidade aos viajantes e conta com cinco portões, duas pontes de embarque (fingers), novas esteiras e quatro balcões de check-in. Com a inauguração do Aeroporto, a Azul chega a três voos diários decolando de Cascavel – Campinas (2) e Curitiba (1) -, de onde os Clientes podem se conectar com toda a malha doméstica e internacional da empresa.

Na operação, a companhia utilizará uma frota mista, variando as frequências entre os jatos da Embraer, com capacidade para até 118 Clientes, e o ATR 72-600, com 70 lugares.

“A inauguração de um novo terminal de passageiros é sempre importante para trazer mais comodidade e conveniência à jornada do viajante. Estamos felizes por participar deste momento em Cascavel e por testemunhar a entrega desse moderno aeroporto. Pelo lado da companhia aérea, temos somado esforços nesta retomada do turismo, ampliando a oferta de voos e preparando nossas operações para que Clientes e Tripulantes tenham segurança e bem-estar a bordo de nossas aeronaves”, destaca Ronaldo Veras, assessor da presidência da Azul.

Azul retoma voos seguindo regras sanitárias rígidas

Visando o bem-estar de Clientes e Tripulantes, a empresa adotou uma série de medidas de higiene e foi a primeira companhia do país a tornar obrigatório o uso de máscaras por Tripulantes e Clientes, tanto a bordo quanto em solo. Além disso, orienta a realizar o check-in pelo aplicativo e, para aqueles que precisam despachar a bagagem, sugere o uso das bancadas digitais de autoatendimento, em que o próprio Cliente etiqueta sua bagagem sem contato com a tela dos tablets. Para o embarque, a Azul lançou o Tapete Azul, tecnologia pioneira no mundo, que é composto por um conjunto de projetores e monitores que diminui o tempo de embarque em 25% e garante o distanciamento social.

A bordo das aeronaves, lenços umedecidos estão à disposição para uso dos Clientes e dos Tripulantes da Azul e sachês de álcool em gel são distribuídos a todos os viajantes. A companhia também tem utilizado descontaminantes bactericidas que contam com um princípio ativo que elimina vírus e bactérias em 99,99% dos casos.

Além disso, a empresa também adotou o sistema de raio ultravioleta da Honeywell para a limpeza do interior de suas aeronaves. O UV Treatment System é capaz de auxiliar a limpeza do interior de uma aeronave em menos de 10 minutos. A tecnologia representa uma camada a mais de segurança que será gradualmente introduzida na frota da Azul, a primeira empresa aérea da América Latina a trazer essa inovação.

Somando-se a isso e à limpeza dupla nos assentos, mesinhas, bolsão, banheiros, encosto de cabeça, cinto de segurança, janela, paredes e compartimentos superiores, a Azul vem atendendo todas as normas de procedimento de limpeza e desinfecção sugeridas pelas autoridades sanitárias. O serviço de bordo passou a ser realizado ao final do voo, garantindo o uso da máscara durante toda a viagem, e o desembarque agora é realizado por fileiras, evitando as costumeiras aglomerações no corredor no momento de saída da aeronave.

Sobre a Azul