Bairros de Toledo terão quadras de futebol com grama sintética

Começam a ganhar forma as quadras de futebol com grama sintética que estão sendo construídas nos bairros Filadélfia e São Francisco III. As obras, que recebem investimentos de R$ 436.984,95 e estão a cargo da Selzler Arquitetura e Engenharia Ltda., devem ficar prontas até o fim do mês. Contudo, antes de serem entregues à população, o entorno das estruturas passará por ajustes como plantio de grama e construção de calçadas, serviço que ficará, respectivamente, sob responsabilidade das secretarias de Desenvolvimento Ambiental e Saneamento e de Habitação, Serviços e Obras Públicas.

Dessa forma, as duas quadras se juntam a outras dez que já estão em funcionamento nos bairros Pioneiro, Paulista, Orquídea, Coopagro, Cezar Park, Panorama II, Jardim da Mata, Jardim Europa e Jardim América e no distrito de Vila Nova. “São estruturas que proporcionam a prática esportiva e, consequentemente, qualidade de vida à população. Além disso, desperta um desejo de responsabilidade, pois a própria comunidade fica encarregada de cuidar da quadra por meio da respectiva associação de moradores, que recebe também todo o suporte da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer”, observa o responsável pela Assessoria de Assuntos Comunitários, Adriano Theves Galvão.

Adriano adianta que mais cinco quadras estão com a construção prevista para os próximos meses. “A Caixa já liberou os recursos e em breve iniciaremos o processo licitatório para o Jardim Anápolis e a Vila Rural Felix Lerner. Também estão sob análise do banco os projetos para o Parque Frei Alceu, o Jardim Belo Horizonte e o distrito de São Luiz do Oeste”, anuncia. “Por enquanto, a pandemia de Covid-19 impede que estas quadras sejam efetivamente utilizadas. Porém, quando tudo isso passar, a população terá à disposição estruturas esportivas de qualidade para utilizar”, pontua Adriano.