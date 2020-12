Bariloche acompanha eclipse total do sol ao som do festival de musica

Na próxima segunda-feira, dia 14 de dezembro, acontece o eclipse total do sol na América do Sul, sendo possível de ser avistado em apenas algumas cidades argentinas. Bariloche é um dos lugares onde será possível ver todo o fenômeno, do começo ao fim. A transição pode começar a ser vista a partir das 11:45hrs, o horário máximo, quando o sol estará totalmente coberto será por volta das 13:07hrs e o final acontece as 14:33hrs. Só haverá um eclipse dessas características em 2024, na Antártica.

Uma das grandes referências mundiais da música eletrônica argentina vai comandar “Sunsetstream Eclipse Edition” a partir das 11h30. O festival é um show em frente ao Lago Moreno, um dos melhores pontos de observação do fenômeno na cidade. O festival não terá público no local, por conta dos protocolos sanitários, e poderá ser visto nas redes sociais oficiais do artista, da cidade de Bariloche e no hot site do evento. Ao longo do dia, serão transmitidas imagens ao vivo de diversos lugares emblemáticos de Bariloche, transformando a cidade em um imponente cenário natural para um dos maiores eventos dos últimos anos. O fenômeno astronômico do dia 14 de dezembro, pode ser observado em sua totalidade na Patagônia Norte.

Esses tipos de eventos ocorrem quando a lua está localizada em frente ao Sol, impedindo-a de ser totalmente visível, o que fará com que o ambiente escureça, tornando-se “à noite” em pleno dia. O Sol estará completamente coberto pela Lua por cerca de 2 minutos e 10 segundos por volta das 13h00. No resto da Argentina, o Sol estará parcialmente coberto, sendo o escurecimento maior quanto mais próximo da faixa de totalidade o observador estiver.

O show será transmitido pelas redes do DJ: @djhernancattaneo no Instagram, @hernancattaneo no Facebook e @djhernancattaneo no Twitch. E nas redes oficiais de Bariloche: Facebook @BarilochePatagoniaArgentina Instagram @barilochear