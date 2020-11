Black Friday Havan terá de até 50% de desconto

A Black Friday já começou na maior loja de departamentos do Brasil. Com descontos que variam entre 20% e 50%, as promoções vão durar todo o mês de novembro. Além disso, esta edição contará com promoções surpresas, com duração de 24 horas, por isso tem que ficar atento para não perder nada.

De acordo com o gerente de compras, Aldemir de Souza, a expectativa é de um aumento de 30% nas vendas se comparado ao ano passado. Nesta Black Friday Havan as promoções são imperdíveis e se estendem para todos os segmentos. “Há ventiladores e aparelhos de ar-condicionado com descontos que chegam a 40%. Linha de beleza com descontos de 30%. Itens como cadeiras, que chegam a ter 50% e muito mais”, explica.

A Havan está preparada para atender os consumidores em diferentes canais, seja nas lojas físicas, APP Havan, e-commerce, vendas diretas pelo WhatsApp, facilitando ainda mais a vida dos clientes, com o serviço Retira Fácil. “Preparamos alguns diferenciais para esse ano. Todas as semanas, até o final do mês, haverá produtos com preços diferenciados. Em uma semana pode ser o setor de cama-mesa e banho, na outra serão os eletroeletrônicos e assim por diante. Será um novembro de grandes promoções”, ressalta, ao lembrar que toda a loja terá parcelamento de até 10 vezes, sem entrada e sem juros.

Nesta Black Friday outro grande diferencial é que os preços anunciados serão, com exceção das promoções relâmpagos ou semanais, mantidos até o final do mês. “Aqui não existe black fraude. Estamos realmente com preços diferenciados para o período e hoje ou daqui 10 dias, o produto terá o mesmo preço anunciado”, adverte Souza, lembrando que a Havan também está preparada com estoque de produtos, fazendo com que nenhum cliente fique sem o produto desejado.

Campanha

A Black Friday da Havan conta com Celso Portiolli como garoto-propaganda. Com toda a sua simpatia, Portiolli enfatiza que, mesmo com tantos eventos cancelados em 2020 em virtude da pandemia, a Havan manteve a Black Friday, sempre muito esperada por quem gosta de economizar. Além de muito conhecido e ter a credibilidade de públicos de diversas idades, ele é ídolo da internet por gravar vídeos engraçados e ter grande engajamento.

De forma descontraída, a campanha vai abordar eventos clássicos cancelados, desde o tradicional churrasco de fim de semana com a turma até uma grande festa, mostrando que o mais importante de todos vai acontecer: a Black Friday da Havan