Bombeiros do Paraná vão ajudar no combate a incêndio no Pantanal

As forças de segurança do Paraná vão colaborar no combate às queimadas na região do Pantanal, no Mato Grosso do Sul. Por determinação do governador Ratinho Junior, 31 bombeiros militares chegam nesta terça-feira (15) a Campo Grande. Na quarta (16), o grupo de desloca para Corumbá, base fixa da comitiva paranaense no Estado vizinho, começando os trabalhos de campo.

Além disso, o Governo vai disponibilizar sete caminhões de combate a incêndios e equipamentos especializados como abafadores, enxadas e mochilas. Um drone também ajudará na localização dos focos de fogo. Um novo grupo, com oito homens, seguirá com os veículos para o Pantanal também nesta quarta.

“O Paraná se solidariza com o Mato Grosso do Sul neste momento de queimadas. O Estado conta com uma estrutura que nos permite ajudar a salvar uma região tão importante e tão bonita do Brasil como é o Pantanal”, destacou Ratinho Junior. “É um momento de solidariedade e união de forças em nome de um bem ambiental tão precioso para o mundo”, completou.

O secretário de Estado da Segurança Pública, Romulo Marinho Soares afirmou que a integração e união entre forças de segurança interestaduais é essencial, principalmente nos momentos de crise. “É um caso muito triste e que devemos ajudar com o que tiver ao nosso alcance. Estamos prestando todo o apoio necessário para as forças de segurança atuantes no Mato Grosso do Sul”, disse.

De acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros do Paraná, coronel Samuel Prestes, a iniciativa do Paraná reforça a condição da corporação de ser um exemplo no País. “A ação mostra integração, solidariedade e também a importância que o Paraná tem no cenário nacional”, ressaltou.

Segundo ele, o apoio ao Mato Grosso do Sul não vai causar nenhuma deficiência no atendimento prestado à população paranaense. “Esse apoio será sem prejuízo das atividades aqui no nosso Estado. Continuaremos com as equipes combatendo os incêndios florestais também aqui no Paraná. É um período em que as queimadas aumentam bastante”, disse Prestes.

Ele explicou que o grupo estará equipado com o chamado Kit Pickup que transforma a viatura num pequeno caminhão de combate a incêndio florestal. “As viaturas são 4×4 e podem entrar em qualquer terreno”, completou o coronel.

Atuação

Inicialmente, explicou o tenente-coronel Ezequias de Paula Natal, comandante da missão Pantanal, os representantes do Corpo de Bombeiros do Paraná ficarão na região por 15 dias. Mas, segundo ele, o prazo pode ser prorrogado de acordo com necessidade da atividade. “Tudo vai depender do desenvolvimento da operação”, afirmou.

O comandante lembrou que a ação vai além da preservação do meio ambiente. “É uma questão de saúde também. Diminuir os focos de incêndio significa menos quantidade de fumaça no ar, com reflexo imediato na respiração das pessoas”, comentou Natal.

Outras ações de apoio

Esta não é a primeira vez que o Corpo de Bombeiros do Paraná presta apoio a outros estados em grandes desastres naturais. Em janeiro de 2019, uma equipe foi enviada a Brumadinho, em Minas Gerais, para auxiliar nas buscas pelas vítimas do rompimento da barragem do Córrego do Feijão.

Em agosto do mesmo ano equipes locais colaboraram no combate aos focos de incêndio na Região Amazônica. Na ocasião, uma equipe de 30 bombeiros militares foi enviada para o Pará.

“Tivemos a situação de Brumadinho, onde houve grande êxito, e depois tivemos também o encaminhamento de tropa para o Pará, na Serra do Cachimbo, para ajudar no combate a incêndios naquela região. Isso coloca o Paraná, através das ações do Corpo de Bombeiros, como uma referência no cenário nacional”, destacou o coronel Prestes.