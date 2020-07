Bourbon Cataratas e Turma da Mônica: parceria repleta de diversão

Essa semana está sendo comemorada uma importante data: 10 anos de parceria entre o Bourbon Cataratas do Iguaçu Resort e a Mauricio de Sousa Produções. Pelos espaços temáticos da Turma da Mônica, que incluem suítes, área de lazer da Turma da Mônica Baby e da Turma da Mônica Jovem, passam mais de 1.600 crianças por mês, em média, com base no ano de 2019.

Os encontros com os personagens fazem o maior sucesso, principalmente em datas comemorativas, como o Natal, em que a turminha surge com um figurino especial. A presença do Chico Bento e da Rosinha nos cuidados com a horta também encanta os hóspedes mirins, rendendo momentos de contato com a natureza, aprendizagem e muita diversão.

Para Annie Morrissey, Diretora de Vendas & Marketing da Bourbon Hotéis & Resorts, essa parceria “proporciona uma experiência única e especial aos hóspedes, principalmente para aqueles que ficam nas suítes temáticas. Este aniversário comemora a empatia entre duas marcas que gera bons resultados para ambos os lados”.

Mauro Sousa, diretor da Mauricio de Sousa Ao Vivo, comemora a parceria de sucesso. “Além de toda a infraestrutura impecável do Bourbon Cataratas, os espaços temáticos da Turma da Mônica encantam as famílias, envolvendo todos em um resgate as memórias da infância, em que a brincadeira prevalece, fazendo da experiência um momento inesquecível e muito alegre”.

Sobre Mauricio de Sousa Ao Vivo

Empresa do Grupo Mauricio de Sousa, que tem como missão transformar as histórias dos quadrinhos em experiências Ao Vivo de forma lúdica, educativa e cultural. Parques, centros de entretenimento familiar (FEC), espetáculos musicais, eventos corporativos, culturais, esportivos, espaços temáticos interativos para shoppings e feiras de negócios; licenciamento de áreas temáticas em parque aquático, hotéis e restaurante; palestras e sessões de autógrafos com Mauro Sousa e Meet&Greet com personagens de Mauricio de Sousa são as principais frentes de negócios da empresa.

Sobre a Bourbon Hotéis & Resorts

Com mais de 55 anos no mercado, a Rede Bourbon está presente em 3 países (Brasil, Argentina e Paraguai), 9 estados e 18 cidades, com um total de 20 hotéis e 2 Resorts, somando um total de mais de 4 mil acomodações confortavelmente equipadas e quase 3 mil funcionários. Possui mais de 41.000 m² em espaços para eventos e convenções além de uma reconhecida expertise para atender os mais variados eventos (congressos, feiras, exposições, coquetéis e eventos sociais) e aos públicos mais exigentes. É certificada, pelo segundo ano consecutivo, como Great Place To Work.

A Rede Bourbon fundou em 2002 o Instituto Bourbon de Responsabilidade Socioambiental, que promove ações educacionais, culturais e esportivas subsidiárias ao curriculum escolar oficial nas Escolas Vezozzo da Vila Rotary de Cambará, além de ações sociais e de cuidados da saúde dessa população, promovendo parcerias que espera ver replicado em outras comunidades. O maior objetivo do Instituto Bourbon é a promoção do bem-estar social das famílias, com ênfase no enriquecimento cultural das novas gerações e o incentivo para que essas pessoas possam ascender social e economicamente.