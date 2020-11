Brasileira ganha mais um ouro na copa do mundo de canoagem Slalom

A atleta Ana Sátila ganhou no domingo (8) mais uma medalha de ouro na Copa do Mundo de Canoagem Slalom, desta vez na etapa de Pau, no sul da França. Competindo na categoria C1 (canoa individual), ela completou o percurso com o tempo de 115s39, à frente da ucraniana Viktoriia Us, com 121s64. Em outubro, Ana também levou o ouro na etapa de Tacen, na Eslovênia. A modalidade tem apoio da Itaipu Binacional

“Foi uma experiência incrível, estou muito feliz em terminar essas duas competições com medalha de ouro e voltar vitoriosa para o Brasil. Quero agradecer a todos pela torcida. Essa medalha é fruto do esforço de uma equipe inteira”, disse Ana, logo após a prova.

Com o segundo ouro, Ana Sátila já soma seis medalhas em Copas do Mundo. Ela também tem mais duas medalhas de prata no K1 (caiaque individual feminino) e dois bronzes pelo C1. No sábado (7), a canoísta competiu pelo K1 e ficou na quarta posição.

Outros brasileiros também competiram na França. Mathieu Desnos garantiu a sua primeira final em Copas do Mundo pelo K1 (caiaque individual masculino) e terminou em 4º lugar. Pedro Gonçalves disputou a mesma categoria, mas caiu nas semifinais. Já na prova do K1 Extremo, Pepe chegou à final e ficou em quarto lugar. Felipe Borges, pelo C1, ficou em 16º lugar.

Esta é a melhor temporada da canoagem brasileira em Copas do Mundo. Em Tacen, Pedro Gonçalves ganhou um ouro no K1 Extremo e um bronze no K1. Os atletas estão há dois meses na Europa. Eles fazem parte da Missão Europa do Comitê Olímpico Brasileiro, que levou atletas de diversas modalidades para o Velho Continente para garantir a continuidade de treinos e competições mesmo durante a pandemia.