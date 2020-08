Brigada de Incêndio alerta população para evitar queimadas

Diante de focos de incêndios de grandes proporções registrados na região no início desta semana e do clima seco que atinge a região Oeste, a Brigada de Incêndio da Copacol, através do Bombeiro Civil, Alessandro Szydlowski, faz um alerta, a toda a população, em especial aos que moram na área rural.

Segundo ele, para evitar que incêndios aconteçam é necessário tomar alguns cuidados, principalmente com as vegetações, palhadas e capim.

“Temos que evitar diversos tipos de situações que levam às queimadas, tais como: não jogar bitucas de cigarros sem antes apagá-las, não depositar lixo em locais inadequados, principalmente vidros, latas e metal, pois os mesmos se aquecem ao sol e provocam queimadas, também não queimar lixo e outros tipos de materiais. Jamais realizar queimadas sem a autorização do Corpo de Bombeiros e do Instituto Ambiental do Paraná (IAP). Esses são cuidados básicos os quais podemos evitar”, alerta o Bombeiro Civil.

Ele lembra ainda que alguns equipamentos também provocam incêndios, como motosserra que pode gerar faíscas e ocasionar queimadas, bem como máquinas agrícolas.

“Vidros e latas de bebidas, diante da refração do sol, também provocam incêndios. Também pedimos aos moradores e proprietários rurais, com relação a limpeza das estruturas das propriedades, uma vez que o vento propaga o fogo com mais intensidade”, lembra Alessandro.

Ele pede aos moradores para que principalmente neste período de estiagem, todos possam evitar de fazer queimadas e acima de tudo as ações já relacionadas por ele acima.

“É importante que os produtores rurais, que dispõe na propriedade de tanques de água, para que deixem os mesmos abastecidos, pois em caso de emergência, já poderão tomar as primeiras ações para o controle. Se caso for necessário as pessoas podem ligar para os telefones 199, Defesa Civil, 193, Bombeiro Militar e no (45) 3241-8693, Brigada de Incêndio da Copacol”, conclui Alessandro.