C.vale: investimentos e doações que salvam

A C.Vale, que é responsável pela geração de renda e empregos para mais de 130 mil pessoas entre associados, funcionários e familiares, continua dando a sua contribuição para o controle da Covid-19. Em parceria ou diretamente, a cooperativa já investiu mais de R$ 10 milhões em doações e medidas de segurança.

Através da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), foram repassados recursos ao Ministério da Saúde. A Cotriguaçu também repassou verba para a Associação dos Municípios do Oeste do Paraná (Amop), para a compra de aparelhos respiradores e testes de Covid-19.

A C.Vale também fez doações para o Projeto Máscara para Todos/Palotina. Foi parceira e organizadora de campanhas de agasalhos e alimentos que resultaram em quase três mil cestas básicas e 17 mil peças de roupas.

Disponibilizou recursos para a Santa Casa de Campo Mourão. Auxiliou na compra de aparelhos respiratórios e testes de Coronavírus para a Amop. Respiradores para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná (Huop). Doação de EPI’s (máscaras, luvas, óculos e aventais), aos profissionais de saúde do Hospital Beneficente Moacir Micheletto e vigilância sanitária de Assis Chateaubriand (PR).

Indústria

Além de ações voltadas à comunidade, a C.Vale levantou barreiras visíveis e invisíveis em todas as suas unidades de negócios para evitar a proliferação do coronavírus. No complexo industrial a proteção começa antes mesmo do funcionário sair de casa, com sanitização dos ônibus e ampliação de linhas e triagem no embarque.

Ao chegar na indústria, a temperatura é aferida através de câmera termométrica. Rotineiramente todos os ambientes são sanitizados. Funcionários usam máscaras e viseiras em acrílico na linha de produção. Horários e ambientes dos refeitórios foram ajustados para evitar aglomerações. Essa mesma medida foi adotada na área de lazer. É realizado triagem clínica e tele monitoramento com equipe multidisciplinar de saúde. Todos os funcionários foram imunizados com a vacina H1N1. A cooperativa também adquiriu testes de Covid-19.

Iniciativas

R$ 10 milhões em doações e medidas protetivas

42 toneladas de alimentos

22.300 peças de roupas

6.700 produtos de limpeza