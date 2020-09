Cadu Lopes, CEO da Doctoralia será homenageado no Rio Info 2020

Pela primeira vez em formato 100% online, o Rio Info (http://rioinfo.com.br/2020), principal evento de inovação, negócios, tecnologia e networking do setor de TICs no Brasil, acontecerá na próxima terça-feira (15) e contará com a entrega da homenagem Illuminatus. A cerimônia é um reconhecimento a nove personalidades dos setores público e privado, cujas ações realizadas em prol da inovação são de grande importância e relevância para o País. Dentre os nomes, está o CEO da Doctoralia (http://www.doctoralia.com.br), maior plataforma de agendamento de consultas médicas do mundo, Cadu Lopes.

Formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Lopes passou por grandes empresas de Telecom, como Oi, Claro e Tim. Na Doctoralia é responsável por toda a operação no Brasil, Chile e Peru, liderando um time de 400 colaboradores.

O destaque do executivo na empresa, neste ano, foi implementar o serviço de telemedicina em tempo recorde e oferecer, sem custo, a tecnologia da Doctoralia às prefeituras de todo o Brasil, para auxiliar o Sistema Único de Saúde (SUS), durante a maior pandemia dos últimos 100 anos.

Atualmente, 13 cidades utilizam a tecnologia: Curitiba, a primeira das capitais brasileiras a oferecer a videoconsulta pelo SUS e a incorporar intérpretes de libras para atender às pessoas surdas, Guarapuava, Ponta Grossa e Maringá – PR, Piçarras e Penha – SC, Itanhaém, Peruíbe, Sorocaba, Guarujá e o Centro de Atenção Integrada de Saúde Mental Vila Mariana – SP, Comunidade Cantagalo-Pavão-Pavãozinho (Rede Postinho) – RJ e Pancas – ES.

“É uma honra receber essa homenagem, mas divido os méritos com todos os times com os quais já trabalhei ao longo da minha jornada. Sem a contribuição de todos, sem o trabalho em equipe, jamais teria sido possível desenvolver projetos que fazem a diferença para o Brasil”, agradece Cadu Lopes.

Sobre a Doctoralia

A Doctoralia é uma empresa do Grupo DocPlanner (www.docplanner.com/about-us), presente em 15 países, responsável por atender 30 milhões de pacientes e processar mais de 3 milhões de agendamentos de consultas por mês. Atualmente, possui mais de 2 milhões de profissionais de saúde em sua base, com um total de 3 milhões de avaliações de pacientes. A companhia foi fundada em 2012 na Polônia e agora possui uma equipe de mais de 1.300 funcionários nos escritórios de Varsóvia, Barcelona, Istambul, Roma, Bolonha, Cidade do México e Curitiba.

Com a missão global de tornar a experiência em saúde mais humana, fornece sem custo agendamentos e avaliações de consultas médicas através de seu marketplace. Por meio da telemedicina, promove a realização de consultas online e prescrição eletrônica de medicamentos. Além disso, oferece aos médicos e clínicas uma ferramenta SaaS (Software as a Service) usada para otimizar a gestão e o fluxo de pacientes. Todos os profissionais recebem suporte da equipe de assessores responsável por guiá-los na transformação digital de suas práticas.

Por meio da marca TuoTempo (http://www.tuotempo.com.br/), a empresa oferece um CRM com um conjunto mais sofisticado de produtos de otimização para grandes instituições de saúde, como hospitais e clínicas de grande porte. Já o Doctoralia Lab (http://lab.doctoralia.com.br/) é o marketplace para agendamento de exames que visa oferecer uma assistência de saúde completa aos pacientes dando continuidade ao atendimento médico. O DocPlanner é apoiado pelos principais fundos de capital de risco, incluindo Point Nine Capital, Goldman Sachs Private Capital e One Peak Partners, levantando um total de € 130 milhões até o momento.