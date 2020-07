Cafelândia recebe aprovação de vistoria feita por Itaipu

Na tarde de quinta-feira (30), o prefeito de Cafelândia, Dr. Franus, recebeu a visita em seu gabinete da gestora da Bacia Hidrográfica da Itaipu, Rosana Aparecida Paitch. Os secretários Rogério Schmidt e Carlos Eduardo Borges da Costa, também estiveram presentes.

A pauta da reunião foi conversar sobre a pavimentação em Tratamento Superficial Triplo (TST), que está sendo aplicada no trecho entre o Central Santa Cruz e Jotaesse. De acordo com Rosana, o trabalho executado em Cafelândia é modelo para outras cidades. “Estamos sempre acompanhando a obra, fazendo medições e apoiando sempre a equipe. Cafelândia é o primeiro município do consórcio do Piquiri a testar esta tecnologia. Pelo que vemos aqui, está ficando muito bom, pois, é uma melhoria na estrada. Vale destacar que não é um asfalto em CBUQ que as pessoas estão acostumadas, este é um novo trabalho com um custo muito menor e que já melhora 100% a trafegabilidade do trecho”, explica Rosana.

Para o prefeito Dr. Franus, é muito importante receber a visita da equipe da Itaipu. “Eles acompanham a obra desde o início e passam as devidas orientações para a nossa equipe. Portanto, de acordo com a Itaipu estamos no caminho certo e vamos continuar com o trabalho para que seja finalizado o quanto antes. É uma melhoria que já ajuda milhares de motoristas que utilizam desde trecho diariamente. As pedras irregulares já é um avanço, mas como essa tecnologia melhora muito mais”, fala Dr. Franus.

Até o momento, a equipe concluiu quase 3km de pavimentação em TST. Lembrando aos motoristas para tomarem cuidado com o pó de pedra espalhado pela pista que serve para compactar ainda mais o trecho.