Câmara de Comércio Paraguay Brasil realiza webinar sobre crise

A Câmara de Comércio Paraguay Brasil promoverá nesta quinta-feira (23), às 15 horas, o evento “Desafios e oportunidades regionais de integração produtiva”. A live debaterá os principais desafios e oportunidades para uma maior integração econômica entre o Brasil, em especial o estado do Paraná, e o Paraguai. No encontro, autoridades dos dois países falarão sobre como realizar o intercâmbio entre as duas economias e fortalecer mercados.

Entre os convidados brasileiros estão o vice-governador e presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae/PR, Darci Piana, o diretor-superintendente do Sebrae/PR, Vitor Tioqueta, o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), Carlos Valter Martins, e o embaixador do Brasil no Paraguai, Carlos Soares Damico. Participarão ainda a Ministra da Indústria e Comércio do Paraguai, Liz Cramer, e o presidente da MF Consultoria, Manuel Ferreira.

“Temos um histórico de cooperação e trabalho junto com a Câmara e vamos realizar uma live para debater o cenário de crise, sua consequência e oportunidades pensando numa atuação compartilhada em favor do desenvolvimento de ambos países e estados”, avalia Darci Piana.

As inscrições podem ser realizadas aqui. A live será transmitida pelos canais no Youtube e do Facebook da Câmara de Comércio Paraguay.