Câmara de Toledo aprova projeto que repassa recursos ao programa Atleta na Universidade

A câmara de vereadores de Toledo aprovou por unanimidade na quinta-feira (21), o Projeto de Lei 03/2021 que “Altera a legislação que institui, no âmbito do Município de Toledo, o Programa Atleta na Universidade” para o ano de 2021. A LEI “R” Nº 2, de 21 de janeiro de 2021 foi sancionada pelo prefeito Beto Lunitti na manhã de sexta-feira (22).

O projeto tramitou em regime de urgência e a principal modificação foi à possibilidade de os concorrentes a bolsa utilizarem os resultados de 2019 ou de 2020 para o processo de seleção. Essa mudança deu-se em virtude do período de pandemia que dificultou a realização de competições no ano que passou.

Segundo a secretária de Esportes e Lazer de Toledo Marli Gonçalves Costa, o programa auxilia muito os atletas a permanecerem competindo Toledo e também na melhoria da qualidade do esporte de base e de rendimento em nosso município. “Quando assumi a Secretaria de Esportes e Lazer de Toledo em 2013, já conhecia profundamente a realidade dos nossos profissionais de Educação Física. Nossos atletas chegavam aos 18 anos, iam embora para outros centros ou paravam de treinar para poder trabalhar. O programa trouxe a oportunidade para que os nossos jovens permaneçam em Toledo, cursem o ensino superior e ainda atuem por nossas equipes”, salienta a vereadora que também é profissional de Educação Física.

Marli destaca ainda que todo atleta selecionado, deve cumprir estágio de 5 horas semanais na secretaria de esportes e lazer. “Geralmente isto ocorre dentro da própria modalidade, o que eleva o nível de aprendizagem dos nossos atletas iniciantes e também melhora a qualidade da formação profissional. Agradecemos imensamente ao executivo e a câmara de vereadores que entenderam a necessidade da tramitação em regime de urgência, assim na próxima semana lançaremos o edital e assim que a seleção for finalizada as bolsas já começam a ser pagas” comenta.

O Programa Atleta na Universidade foi instituído em Toledo na gestão do ex prefeito Beto Lunitti em 2014, e neste ano de 2021 completará 8 anos de auxílio aos atletas do município. Já foram utilizadas neste período de 7 anos 210 bolsas, computando R$ 144.000 (Cento e quarenta e quatro mil reais) anuais e aproximadamente um milhão de reais no programa. Nos próximos dias a Secretaria de Esportes e Lazer estará publicando o edital de chamamento para os interessados em concorrer a bolsa.