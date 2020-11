Caminho Terra do Sol realiza edição especial reduzida

A AMIC Paraná (Associação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Paraná) está com inscrições abertas para a edição especial do “Caminho Terra do Sol”, que será no dia 28 de novembro (sábado). Neste ano, por conta da pandemia do novo Coronavírus, a caminhada será realizada em um único dia. Antes da mudança pontual, o trajeto era executado em quatro dias com distância de 110 quilômetros.

Os participantes sairão às 6h da manhã, de frente ao campus da Unioeste, em Cascavel. De lá, seguirão a pé por 16 quilômetros até o distrito de São Salvador, quando farão pausa para o café da manhã. Na sequência, a caminhada irá por mais 24 quilômetros até a comunidade Linha Velha, para almoço de encerramento. O retorno será feito de ônibus até o campus da Unioeste, em Cascavel. Ao todo, os participantes percorrerão cerca de 40 quilômetros em estradas rurais e contato direto com a natureza.

As inscrições para participar do Caminho Terra do Sol, que possui apoio da Itaipu Binacional e do Sicoob Credicapital, deverão ser efetuadas, antecipadamente, pelo telefone da AMIC Paraná: (45) 3036-5636. O prazo para inscrição segue até o dia 23 com um custo no valor de R$100,00 para associados e não associados da entidade. Não serão aceitas inscrições após a data estabelecida.

Caminho Terra do Sol

O projeto Caminho Terra do Sol foi inspirado no famoso caminho de Santiago de Compostela, que ocorre na Espanha. O percurso completo é caracterizado como uma maratona espiritual transformadora, que visa resgatar o sentimento de fé e espiritualidade nas pessoas, além de um momento íntimo de contato com a natureza, de autorreflexão, de superação de desafios e descobrimento pessoal.

O trajeto original é feito por estradas rurais e conta com travessia de rios, terrenos íngremes com apreciação da natureza. O percurso é destinado a pessoas com experiência em percursos de longa distância, com bom condicionamento físico e preparadas para possíveis mudanças climáticas.

A primeira edição do percurso Caminho do Sol ocorreu em 2013 e alcançou um público de mais de 400 pessoas oriundas de todo o estado do Paraná.

"Normalmente são realizadas duas edições por ano de 110 quilômetros cada, com saída de Cascavel e chegada a Boa Vista da Aparecida. Neste ano, excepcionalmente, o trajeto será reduzido para 40 quilômetros percorridos em um único dia, para evitar aglomerações e a não proliferação do vírus", comenta a gestora de projetos da AMIC Paraná, Dulce Ragazzon.