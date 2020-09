Campanha Paraná Piá arrecadará brinquedos para o Dia das Crianças

Começou no dia 9 de setembro a campanha solidária Paraná Piá, que tem como objetivo arrecadar brinquedos novos ou usados em bom estado. A iniciativa é da Superintendência Geral de Ação Solidária (SGAS) junto a primeira-dama do estado e presidente do conselho de ação solidária, Luciana Saito Massa e parceria da secretaria estadual de saúde, secretaria, coordenadoria estadual da defesa civil e superintendência de ciência, tecnologia e ensino superior do Paraná.

A proposta da campanha é convidar servidores públicos e a sociedade civil a doarem brinquedos, que serão destinados a partir do dia 12 de outubro (Dia das Crianças) para crianças assistidas no sistema único de saúde credenciadas nos hospitais estaduais do Paraná, que atendam crianças de 0 a 12 anos. Toda a população pode participar.

A primeira-dama, Luciana Massa, ressalta a importância do engajamento e a importância desse gesto ainda mais pelo período que estamos atravessando. “Durante o período de internação ou para qualquer tratamento de saúde, o impacto emocional é muito grande, principalmente em tempos de pandemia. Diante de toda a fragilidade desse momento, a solidariedade de todos é que vai fazer a diferença na campanha Paraná Piá, para que essas crianças que são o nosso bem maior, possam continuar a sonhar e sorrir e nos trazer cada vez mais a esperança de um futuro melhor”.

Para impulsionar a campanha foram escolhidos quatro padrinhos, que representam os órgãos do governo, João Carlos Ortega, Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Paraná, Leandro Victorino de Moura, diretor-presidente da Celepar, Raul Clei Coccaro Siqueira, Controlador Geral do Estado e Valdemar Bernardo Jorge, Secretário de Planejamento e Projetos Estruturantes.

“Tenho três crianças em casa, sei o quanto elas precisam de atenção e de cuidado. Me sinto honrado por ser padrinho dessa bela campanha que irá levar emoção, carinho e alegria para as crianças que mais precisam no estado”, Valdemar Bernardo Jorge.

“É nos momentos mais delicados que evidenciamos a nossa força, portanto, a Celepar novamente vai participar desta ação solidária, mostrando que a tecnologia também é humana. Nossos colaboradores já foram solidários em outras campanhas este ano, doando máscaras para atuação comunitária em favelas, arrecadando alimentos e também itens de vestuário. Agora, desejamos trazer um momento especial de alegria para as crianças em seu dia celebrado”, enalteceu o presidente da Celepar, Leandro Moura.

“Como controlador geral do Estado do Paraná, eu gostaria de convocar e convidar a todos e a todas para em conjunto com a Superintendência Geral de Ação Solidária e a primeira-dama do governo do estado do Paraná, engajarmos no programa e na ação Paraná Piá, é uma ação que visa destinação de brinquedos de arrecadação, que serão destinados as crianças que nesse momento precisam de atenção, cuidado nosso”, ressaltou Dr Raul Siqueira, Controlador do Estado.

As doações podem ser feitas até o dia 4 de outubro, nas coordenadorias estaduais da defesa civil espalhadas pelo Estado. Pela manhã, das 08h às 11h30 e pela tarde das 13h30 às 17h30. Os servidores públicos estaduais ainda têm a opção de fazer a doação diretamente nos órgãos em que estão lotados.