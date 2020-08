Cartão Comida Boa: benefício fica disponível até sexta-feira

A Prefeitura de Assis Chateaubriand informa que o saldo do Cartão Comida Boa, referente ao mês de julho, terá validade até 7 de agosto, ou seja, até sexta-feira. De acordo com a secretária municipal de Assistência Social e da Mulher, Silvania Dioto, “o crédito emergencial do Estado para complemento aos auxílios do Governo Federal, beneficiou 2.523 famílias de Assis, disponibilizando em torno de R$ 370 mil em crédito para compra de alimentos nos estabelecimentos comerciais credenciados na cidade”.

Criado pela Lei Estadual nº 20.170/2020 e regulamentado pelo Decreto nº 4.570/2020, durante sua vigência, o Programa Comida Boa garantiu R$ 150, divididos em três parcelas, a famílias que tiveram suas situações econômicas e sociais fragilizadas com a pandemia do novo Coranavírus, conforme critérios estabelecidos pelo Governo do Estado.