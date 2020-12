Cascavel ganha cafeteria com ares de pub e cardápio italiano

Chega em Cascavel um novo estilo de cafeteria, trazendo a cultura e tradição de receitas clássicas italianas com um toque contemporâneo e criativo, característico dos famosos pubs. A paixão por café está presente no dia a dia dos quatro amigos e advogados que deram vida ao Caffé Alla Menta: Luis Henrique Picolo, que também é chef de cozinha e assina o menu da cafeteria, Jhonatan Glovaski, Leandro Fernandes e Matheus Felissetti.

Além da gastronomia sofisticada, o cliente encontrará bebidas geladas, alcoólicas e não alcoólicas e, claro, o tradicional café, que poderá ser preparado com o grão e do modo que o cliente preferir, garantindo a exclusividade.

O local foi projetado por Felipe Bonassi e Lianara Garbin da Vigore Arquitetos para gerar experiências únicas em cada ambiente, assim como as histórias contadas através dos pratos.

Na tarde de terça-feira (08), o Caffè Alla Menta recebeu alguns convidados para uma pré-inaugurarão e eles tiveram a primeira experiência com alguns itens que farão parte do cardápio: bruschettas, sanduíches, wraps, doces como créme brûlée e panna cotta, além de drinks com gins e cafés especiais.

O espaço que fica localizado na Rua Maranhão, nº 1175, receberá o público a partir do dia 16 de dezembro das 08h30 às 20h, com atendimento de segunda a sábado.