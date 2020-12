Cascavel inaugura novo Ecoponto

A modernização do sistema de coleta seletiva em Cascavel teve mais um avanço na tarde de quinta-feira (17) com a inauguração do Ecoponto do bairro Melissa. A obra faz parte do programa Sustentar e o barracão ficou sob responsabilidade da cooperativa Carimel, fundada apenas por mulheres que trabalham com material reciclável. O prefeito Leonaldo Paranhos destaca que a construção física, com caminhões e máquinas é importante, mas o desafio agora é consolidar a política ambiental e criar um piso para os trabalhadores. “Eles precisam ser enxergados como trabalhadores, as pessoas que trabalham nesse setor precisam ser respeitadas”, afirma o prefeito.

Outras duas unidades já foram entregues às cooperativas, uma no Santa Cruz e outra no Cascavel Velho. A consolidação da rede de ecopontos será concluída com outras duas unidades – uma no bairro Quebec e outra no bairro Brasília – além da unidade da Rua Manaus, no Centro, que futuramente também será utilizada como Ecoponto Educativo para ensinar as crianças a importância da reciclagem. “Os alunos da rede municipal terão aulas de conscientização e educação ambiental em um espaço projetado somente para isso”, explica o secretário de Meio Ambiente, Wagner Yonegura.

Marcia Regina de Oliveira, presidente da Carimel, explica que o espaço terá capacidade para processar até 110 toneladas mensais de recicláveis e vai beneficiar, diretamente, 53 famílias que irão melhorar suas rendas. Os trabalhos serão desenvolvidos em dois turnos, das 8h às 16h e das 19h às 2h. “Esse ponto aqui é um sonho, é fantástico o lugar! Os maquinários, tudo facilita a nossa mão de obra”, comemora Marcia Oliveira.

Enedir Gomes da Silva trabalha coletando material reciclável e diz que o novo barracão irá facilitar o trabalho. Ela lembra que antes tinha despesas para se deslocar até o barracão da Rua Manaus e agora terá o ecoponto perto de sua cada. “Vai melhorar 100%”, destaca a trabalhadora.

Parceria

Construído em parceria com a Itaipu Binacional, o Ecoponto Melissa teve investimentos de R$ 927,3 mil. A área, de 520,78 metros quadrados, é composta pela parte operacional e administrativa com estruturas de cozinha e refeitório, além de escritórios, banheiros e vestiários. Os trabalhadores receberam uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).