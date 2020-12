Cascavel JL Shopping terá horário de atendimento estendido

Com o fim de ano, o Cascavel JL Shopping terá um horário de atendimento diferente. O objetivo é que todos os clientes possam realizar suas compras com calma e aproveitar o espaço com todos os cuidados exigidos pela Organização Mundial de Saúde.

Vale lembrar que os clientes que realizarem suas compras, ainda concorrerão a um carro 0 km, no dia 16 de janeiro de 2021. O sorteio será realizado pela Loteria Federal.

A cada R$150 em compras, o cliente receberá um número da sorte. Vale lembrar que as compras realizadas entre segunda-feira e quinta-feira (exceto feriados), terão número da sorte em dobro.

Para validar a participação, o cliente deve baixar o aplicativo Gen Shop, realizar seu cadastro seguindo os passos solicitados e então fazer o upload das fotos das notas fiscais de compras realizadas no período. Depois é só aguardar seu completo envio e confirmação.

As mudanças no atendimento das lojas e na praça de alimentação passam a valer a partir do dia 17 de dezembro e vão até o dia 02 de janeiro. Confira os horários para cada dia:

Dia 17 a 19 de dezembro: das 10h às 23h

Dia 20 de dezembro: das 10h às 22h

Dia 21 a 23 de dezembro: das 10h às 23h

Dia 24 e 31 de dezembro – véspera de Natal e Ano Novo: das 10h às 17h

Dia 25 de dezembro e 01 de janeiro: Lojas e Praça de Alimentação: FECHADAS

Dia 26 de dezembro e 02 de janeiro: Lojas das 12h às 22h e Praça de Alimentação das 10h às 22h.