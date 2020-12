Cascavel prevê passar semana do Natal sem rodízio no abastecimento

As chuvas de dezembro contribuíram para manter as vazões dos rios em níveis estáveis. As temperaturas mais amenas também auxiliam na redução do consumo. Assim, após as análises na segunda-feira (21), a Sanepar decidiu suspender a aplicação do rodízio no abastecimento de água na semana do Natal (21 a 27/12). Vale destacar que, caso ocorra alguma alteração nas vazões dos mananciais ou excesso de consumo a Sanepar poderá aplicar o rodízio em qualquer tempo.

Nova avaliação será feita na próxima segunda-feira (28). Serão levados em consideração o comportamento dos mananciais e o consumo de água nos próximos dias. O alerta permanece. O volume das chuvas, embora benéfico, não recuperou o déficit acumulado pela severa estiagem. Assim, o uso racional da água deve ser mantido como medida preventiva.

Segue abaixo a tabela prevista para o período de 21 a 27/12.

21/12/2020 – SEGUNDA-FEIRA: CANCELLI, CANADÁ, VISTA LINDA, BRAZMADEIRA e INTERLAGOS (parte)

22/12/2020 – TERÇA-FEIRA: PARQUE SÃO PAULO, MARIA LUIZA e CASCAVEL VELHO

23/12/2020 – QUARTA-FEIRA: PIONEIROS CATARINENSES, NEVA (parte), ALTO ALEGRE (Parte). REGIÃO DO LAGO (parte), SÃO CRISTOVÃO (parte), PACAEMBÚ e CATARATAS

24/12/2020 – QUINTA-FEIRA: COUNTRY e SÃO CRISTOVÃO, ALTO ALEGRE, COQUEIRAL, PARQUE VERDE e RECANTO TROPICAL

25/12/2020 – SEXTA-FEIRA: 14 De NOVEMBRO, GUARUJÁ, ESMERALDA (Parte ), SANTOS DUMONT, MORUMBI, PERIOLO e CATARATAS (parte)

26/12/2020 – SÁBADO: SANTA CRUZ, ESMERALDA (parte), FAG, BRASÍLIA, FLORESTA e INTERLAGOS (parte)

27/12/2020 – DOMINGO: UNIVERSITÁRIO, SANTA FELICIDADE, CENTRO, NEVA (parte), COQUEIRAL (parte), REGIÃO DO LAGO (parte), e COUNTRY (parte)