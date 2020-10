Cascavel realiza pregão visando programa de reciclagem

A prefeitura de Cascavel (PR) está com um edital aberto para registro de preços para aquisição de diferentes itens com o objetivo de equipar os ecopontos da cidade, visando o contínuo funcionamento do programa municipal “Reciclar é Preciso”.

O período para o recebimento de propostas iniciou dia cinco de outubro e o pregão ocorrerá no portal BBMNET Licitações na modalidade eletrônica, com data a confirmar. A validade das propostas é de 60 dias. Entre os objetos a serem adquiridos, constam equipamentos como empilhadeiras, fragmentadoras, prensas enfardadeiras para papel, caçambas, bancos para refeitório, mesas e armários.

A ação é da Secretaria do Meio Ambiente do Município responsável pelos ecopontos implementados em diferentes pontos da cidade para a coleta de resíduos. O valor máximo da licitação está estimado em R$ 1,628 mi e a prefeitura busca por menor preço na negociação. Para alguns itens, é dada exclusividade para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar n.º 123, de 2006.

A prefeitura não terá despesas com a realização do pregão que será realizado pela plataforma BBMNET, gratuita para órgãos públicos. A modalidade eletrônica é realidade na prefeitura de Cascavel desde 2010. “Vejo o formato eletrônico como um grande avanço nas licitações, traz mais transparência e economia aos processos. O formato eletrônico deverá, em breve, ser padrão para todas as formas de compras públicas”, declarou José Carlos Zamboni, pregoeiro de Cascavel.

Ecoponto ativado em junho no Bairro Santa Cruz, em Cascavel (Fotos: Secom Cascavel)

Reciclagem em Cascavel

Segundo dados da prefeitura, Cascavel coleta diariamente cerca de 300 toneladas de lixo, grande parte é levada para aterro sanitário e 20% podem ser reciclados. O ecoponto é uma ferramenta importante para formalizar o segmento dos coletores de recicláveis e também para criar uma rede descentralizada de reciclagem.