Cascavel: UPA Brasília é reinaugurada com estrutura de hospital

A estrutura da Saúde Pública de Cascavel está em ampla expansão, provando que saúde é uma prioridade do governo municipal. Além de novas unidades que estão sendo construídas, foi reinaugurada nesta terça-feira (14), a UPA Brasília, que passou por um projeto intenso de reforma, ampliação e modernização. A estrutura, que conta com 20 leitos de enfermaria de longa duração, 8 leitos de observação de curta duração e 3 de suporte à vida, é praticamente um hospital: o Hospital da Região Norte.

O novo espaço tem o total de 1.622,27 metros quadrados de área construída, ou seja, 33% maior do que a estrutura anterior. Além disso, conta com uma nova enfermaria infantil, Central de Material Esterilizado, novos abrigos de resíduos, gases medicinais e GLP, ampla recepção e consultórios para atendimento à população.

Para o prefeito Leonaldo Paranhos, toda a estrutura visa oferecer um atendimento de mais qualidade aos cascavelenses. “Isso faz parte de um grande planejamento da rede de atendimento de saúde de Cascavel. Essa região tem mais de 70 mil habitantes e diante da necessidade transformamos a UPA num hospital, uma infraestrutura com leitos, com equipamentos; oxigênio, respiradores para que, de fato, possamos atender essa demanda. Além disso, criamos o Hospital de Retaguarda, que atende as três UPAs de Cascavel. Quero comemorar com a população dessa região esse sonho de hoje ter esse Hospital da Região Norte, colocado aqui geograficamente no centro dessa região para atender a todos”, afirma o chefe do Executivo.

O gestor também lembrou que os investimentos em Saúde Pública em Cascavel são intensos. Um exemplo é a cobertura da atenção básica, que passou de 50% para quase 90%.

Investimentos

O valor investido na edificação é de R$ 2.602.996,15. No entanto, há ainda investimentos na ordem de R$ 1.377.208,90 em equipamentos hospitalares, R$ 55.187,37 em eletrodomésticos e eletroeletrônicos, R$ 131.999,80 em móveis planejados, R$ 83.679,47 em outros móveis e cadeiras e R$ 104.831,40 em aparelhos de ar-condicionado. Ao todo, são 190 servidores lotados na instituição.

O secretário de Saúde Thiago Stefanello pontua que a unidade inicialmente está atendendo pacientes acima de 14 anos, porém, logo esse serviço também será ampliado. “É mais um investimento muito significativo que reforça ainda mais a estrutura do Município. A UPA do Brasília está totalmente equipada, revitalizada e vai permitir uma melhor condição de atendimento à população. A unidade vai atender toda grande região Norte de Cascavel. Ela está preparada para atender pacientes em todas as faixas etárias, mas inicialmente só acima de 14 anos, mas em mais alguns dias também estaremos colocando a equipe para atendimento na área infantil e adolescente”, frisa.

A reforma contemplou toda estrutura existente, readequando os espaços, com substituição de revestimentos de pisos e paredes, pintura nova, instalação de rede de gases medicinais, instalações elétricas e hidrossanitárias novas, substituição de portas e janelas, readequação de pátio em paver e asfalto, realocação da base do cilindro de oxigênio e paisagismo.

Homenagem

Inaugurada em 2004, a Unidade de Pronto Atendimento leva o nome de Mirtes Maria Bresolin Talini. O filho da homenageada, Rubens Talini, esteve na reinauguração e garantiu que a nova estrutura honrou o nome de sua mãe. “Acho um investimento muito importante para Cascavel. Espero que a população saiba valorizar, ajude a conservar, porque tudo isso é em prol da comunidade; para uma saúde melhor. Minha mãe foi uma pessoa que sempre foi muito querida e prestativa em relação aos outros está aí uma grande homenagem para ela”, afirma Rubens.

Antiga estrutura

A antiga estrutura contava com 1.248 metros quadrados de área construída. A Prefeitura de Cascavel decidiu ampliar o espaço da unidade através de um amplo projeto de modernização, acompanhando as recomendações do Ministério da Saúde. Nesse tempo, pacientes que aguardavam leitos hospitalares na UPA Brasília foram transferidos provisoriamente para as instalações do novo Hospital de Retaguarda Allan Brame Pinho.

No ano passado, a UPA Brasília foi responsável por 92.561 atendimentos, entre livre demanda e pacientes referenciados das unidades de saúde de Cascavel.

Mais de 154 mil procedimentos ambulatoriais foram realizados no ano passado. Ainda 1.143 pacientes foram clicados na Regional de Saúde, através da macrorregulação, para transferência a leitos hospitalares.