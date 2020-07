Cascavel vacina mais de 133 mil pessoas em campanha contra a gripe

Em razão da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), a Campanha de Vacinação Contra a Gripe chegou a correr riscos de não acontecer. No entanto, com os esforços da Secretaria de Saúde a ação não só foi realizada, como chegou à marca de 133.640 cascavelenses imunizados, o que é superior à meta inicial de vacinar aproximadamente 108 mil pessoas no Município.

Para chegar a esse resultado positivo foram adotadas novas estratégias de vacinação, como a Blitz da Vacina, que imunizou os cidadãos dentro de seus carros em sistema de drive-thru, o que garantiu a proteção dos cidadãos contra a influenza e evitou aglomerações nesse momento de pandemia.

“É um número bem significativo. O resultado da campanha é bastante positivo. Porque todas essas pessoas que receberam a vacina já estão protegidas e não correm risco de contrair a doença, tendo em vista que todas essas pessoas que foram vacinadas estão protegidas contra a influenza, que é altamente contagiosa e pode, sim, levar à morte”, avalia a coordenadora do PMI (Programa Municipal de Imunização), Cristina Carnaval.

Gripe

A campanha de vacinação deste ano durou 100 dias e se encerrou neste último sábado (11), quando 3,2 mil cascavelenses foram vacinados na última ação da Blitz da Vacina.

Conforme o balanço do PMI, o destaque positivo ficou para dois grupos prioritários, que ultrapassaram a meta preconizada pelo Ministério da Saúde de 90% de cobertura. São o dos idosos acima de 60 anos, com mais de 34 mil vacinados, e dos profissionais de saúde com 15,5 mil imunizados contra a influenza, o que corresponde respectivamente a taxa de cobertura de 132,8% e 104,78.

As crianças de seis meses a menos de 6 anos, no entanto, atingiram 55% da taxa de cobertura, com 15,5 mil vacinados, apesar dos inúmeros alertas da Secretaria de Saúde para que os pais levassem as crianças para a imunização.

Com a falta de adesão de alguns grupos prioritários, como o das gestantes, puérperas e dos adultos de 55 a 59 anos, houve sobra de vacina. Dessa forma, a Secretaria de Saúde abriu a campanha para todos os cascavelenses, atingindo assim a marca de mais de 133 mil imunizados.