Censo de políticas para a Juventude vai retratar realidade no PR

O Governo do Paraná e o Conselho Estadual de Juventude, por intermédio da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, começam na próxima segunda-feira (24) a coletar informações para o 1º Censo de Gestão da Política Pública para a Juventude e 1º Censo de Conselhos Municipais de Juventude em todo o Estado.

“Nosso objetivo é retratar a realidade do Paraná para o direcionamento de investimentos e implementação de políticas públicas para a juventude”, disse o secretário da pasta, Mauro Rockenbach.

Coordenado pela Assessoria Técnica de Políticas Públicas para a Juventude da secretaria, com atuação da Comissão de Acompanhamento aos Conselhos Municipais de Juventude (Cejuv), o censo vai identificar quais são os órgãos gestores municipais existentes responsáveis pelas políticas públicas voltadas para os jovens, as secretarias exclusivas da juventude e os conselhos municipais instituídos e os em funcionamento.

“É muito importante conhecer a realidade para pensar em um futuro melhor para a juventude paranaense”, explicou Samuel Tives, assessor técnico de Políticas Públicas para a Juventude.

Todo o trabalho terá o apoio de 22 escritórios regionais da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, com explicações sobre o preenchimento e orientações a respeito da importância do censo da juventude.

Para que o trabalho seja unificado na coleta de informações, foi criado um manual de preenchimento do 1º Censo Gestão da Política Pública para as Juventudes e 1º Censo dos Conselhos Municipais de Juventude, enviado a todos os municípios.

“Este mapeamento será um passo importante para a organização do processo de assessoramento técnico aos municípios, bem como avançar no diálogo com os gestores”, afirmou Rockenbach, lembrando que os dados servirão para subsidiar a elaboração do Plano Estadual de Juventude.

O questionário estará disponível no endereço eletrônico http://www.questionarios.celepar.pr.gov.br/index.php/936363/lang-pt-BR e, em caso de dúvida, necessidade de apoio ou esclarecimentos, os gestores municipais podem entrar em contato com a Assessoria Técnica de Políticas Públicas para a Juventude da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho do Paraná, pelo email juventudepr@sejuf.pr.gov.br ou pelo telefone: (41) 3210-2691 ou (41) 3210-2625.

O questionário será disponibilizado de 24 de agosto a 24 de setembro das 8h às 17h.

“Estamos buscando o fortalecimento das Políticas Públicas para as Juventudes frente aos desafios impostos pela atual pandemia. Será um grande trabalho e nos garantirá aproximação com os gestores e atores municipais das políticas para as juventudes, conselhos municipais e implementação de um processo de assessoramento técnico”, reforça o secretário executivo do Cejuv, Douglas Miranda.