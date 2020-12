Central do Empreendedor facilita processos em Foz do Iguaçu

Reunindo os serviços da Casa do Empreendedor, Escritório de Compras, Resgate Empresarial, Junta Comercial do Paraná e serviços de licenças empresariais das secretarias municipais, a Central do Empreendedor, em Foz do Iguaçu, promete facilitar a vida de empreendedores da cidade. “O principal objetivo é reunir os serviços em um só lugar, facilitando a vida do empresário. Com tudo na Central, evita perder tempo com deslocamentos para resolver processos burocráticos”, explica a consultora do Sebrae/PR, Amanda Fagundes.

Desde maio, o espaço já estava funcionando com atendimentos presenciais. Porém, no início de novembro, a Central ganhou nova roupagem, com identidade visual atualizada e instalações inovadoras: tudo para oferecer o melhor atendimento ao empreendedor. A projeção é que haja atendimentos de pelo menos dez mil empresas por ano.

Serviços

A Central do Empreendedor de Foz do Iguaçu atende tanto aqueles que já têm empresas como também os que querem abrir um negócio. Por isso, são oferecidos os serviços de abertura de novos cadastros, fornecimento de informações sobre a situação legal da empresa e emissão de licenças e outros documentos. Além disso, o espaço também abriga o escritório de compras públicas, que incentiva e orienta os empresários sobre participações em licitações e aquisições de compradores públicos e governamentais.

Outro projeto que também está alocado na Central é o Resgate Empresarial, um serviço dedicado a oferecer apoio e orientação para empresas que estão formalizadas, mas que não estão regulares em relação à prefeitura municipal. No mesmo espaço, a Junta Comercial do Paraná também oferece atendimentos e o Sebrae/PR oferta consultorias especializadas.

Kátia Cristina Teixeira, proprietária de uma loja de artigos esportivos em Foz do Iguaçu, já usufruiu dos serviços da Central. Segundo ela, a nova estrutura é importante para tornar a vida do empreendedor mais prática, respeitando as demandas de celeridade e desburocratização.

“Gostei muito, desde a estrutura até a equipe que trabalha lá: está tudo excelente. O fato de ter tudo junto no mesmo lugar facilita. Quero assistir as palestras, participar dos cursos e não sabia que tinha tanta oportunidade sem custo. Vou aproveitar”, destaca.

Outra empresária que também já aproveitou as facilidades da Central foi Patrícia de Souza, proprietária de uma empresa de bordados. Inicialmente, ela teve contato com a Casa do Empreendedor para fazer cadastro no Programa Foz Juro Zero. Agora, com a inauguração do novo espaço, ela e o marido, também empreendedor, aproveitaram para conhecer a estrutura. “Ficou bem melhor! A Casa do Empreendedor já me ajudou muito e tenho certeza que a Central vai continuar ajudando, tirando dúvidas e orientando quem precisa. Na primeira vez que fui, fui atendida rapidamente”, relata a empresária.

A Central do Empreendedor, que é fruto de uma parceria entre Prefeitura Municipal, Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu (Acifi) e Sebrae/PR, está localizada na Rua Padre Montoya, nº 49. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30 e todos os atendimentos são gratuitos. Entre maio e novembro deste ano, a Central já contabilizou mais de 10 mil atendimentos – sendo que 675 foram realizados apenas entre os dias 5 e 24 de novembro. Em breve, grande parte das soluções oferecidas serão estendidas para o universo online, onde o empresário poderá fazer solicitações e movimentações sem precisar sair de casa.