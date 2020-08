Centro de Capacitação em Artes Guido Viaro oferta curso online

O Centro Estadual de Capacitação em Artes Guido Viaro abre as inscrições a partir desta quinta-feira (20) para o curso “Criança faz arte? Que arte faz a criança?” na modalidade não presencial para as escolas de todo o Paraná com apoio e divulgação do Departamento de Educação Profissional. O Centro atende desde 1990 cursos de Arte para os estudantes do Curso de Formação de Docentes da Rede Estadual presencialmente em sua sede escolas de Curitiba e Região Metropolitana. Nesse período de isolamento social passou a oferecer o curso online.

A primeira oferta deste curso superou as expectativas, recebendo inscrições de alunos dos municípios de Capanema, Chopinzinho, Colombo, Cornélio Procópio, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Laranjeiras do Sul, Paranavaí, Pinhais, Santa Izabel do Oeste, São Jorge d’Oeste, São José dos Pinhais, São Tomé, Siqueira Campos e União da Vitória.

O curso

O curso com um olhar dialógico sugere uma incursão no universo da Arte, transitando pelas visualidades, sonoridades e corporalidades a fim de refletir sobre as diferentes infâncias e o ensino da Arte.

Serviço

Para acompanhar as ações do Centro Estadual de Capacitação em Artes Guido Viaro, siga o perfil no Instagram @cecaguidoviaro, fanpage no Facebook web.facebook.com/centrodeartesguidoviaro e o site www.centrodeartesguidoviaro.com.br.

2ª Oferta do Curso Criança faz arte? Que arte faz a criança?

Carga horária: 20h.

Inscrições: a partir de 20 de agosto exclusivamente pelo link: https://forms.gle/LBFLR8Hy9tmuaGd88

Início da 2ª Oferta: 21 de setembro.

Informações: www.centrodeartesguidoviaro.com.br/?page_id=76