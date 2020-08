Centro FAG: estão abertas as inscrições para o Startup Garage

As inscrições para a 3ª edição do Startup Garage, projeto de empreendedorismo do Centro FAG em parceria com o Sebrae, encerram no dia 11 de agosto, acadêmicos e egressos da graduação e pós-graduação podem se inscrever pelo link. Professores do Centro FAG também podem participar. Case de sucesso no Paraná, a iniciativa fez surgir uma série de projetos com potencial de mercado.

O Startup Garage é uma iniciativa que tem como objetivo fortalecer o ecossistema de empreendedorismo do Paraná por meio do estímulo à instalação de programas de criação de Startups em Instituições de Ensino Superior. O programa oportuniza estratégias que encurtam o caminho entre a ideia e o lançamento do produto no mercado.

Os acadêmicos participantes receberão o auxílio de mentores e irão assistir a nove workshops para fortalecimento das ideias. A aula inaugural será no dia 12 de agosto e, assim como as demais atividades do projeto, será a distância, devido à pandemia de Covid-19. No decorrer do semestre, os acadêmicos passarão por três bancas, e o encerramento está marcado para o mês de novembro.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com as Coordenadoras do projeto, professora Luciana Ferraz (45) 9 9837-0605 e professora Maria Paola de Andrade Ajala (44) 9 9803-2805.