Centro FAG realizará Exame de Proficiência em Língua Estrangeira

O Centro Universitário da Fundação Assis Gurgacz realizará neste mês o Exame de Proficiência em Língua Estrangeira – Inglês e Espanhol – ofertado na modalidade on-line através da Coordenação de Pesquisa e Extensão (Coopex), em conjunto com o Núcleo de Educação a Distância (Nead).

O público-alvo é formado por alunos dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu de instituições brasileiras e demais interessados. As inscrições começaram nesta quarta-feira (5) e seguem até o dia 17 de agosto de 2020. O procedimento deve ser feito pela página da Coopex. O valor de cada exame é de R$ 120,00.

A prova é individual e deverá ser realizada no dia 22 de agosto de 2020, às 9h00 (horário de Brasília). O candidato acessará o ambiente virtual de aprendizagem do Centro FAG, todas as instruções serão informadas pelo Nead. Serão 10 questões objetivas, de interpretação de textos em língua estrangeira, com duração máxima de 2 horas, com a permissão para o uso de um dicionário monolíngue ou bilíngue.

O resultado do exame estará disponível em 25 de agosto de 2020. Para mais detalhes sobre os procedimentos e requisitos tecnológicos necessários, acesse o Edital 46/2020.