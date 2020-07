Centro FAG: Reposição das aulas práticas começa na segunda-feira

O Decreto Municipal número 15.545 de 14 de julho de 2020 autorizou a realização das aulas práticas de ensino superior. O Centro FAG comunica que a reposição referente ao primeiro semestre começa na segunda-feira (20).

A partir de sexta-feira (17) a programação especial estará disponível na página de cada curso, no site do Centro FAG. Nesta semana os coordenadores estarão preparando o cronograma e organizando os espaços para receber os alunos, com todas as medidas de segurança exigidas pelo decreto.

As reposições serão feitas de acordo com as demandas e necessidades de cada curso especificamente.

O pró-reitor acadêmico, Afonso Cavalheiro Neto, enfatiza que conta com a colaboração dos acadêmicos para que todos os protocolos de segurança sejam cumpridos e para que aproveitem ao máximo as atividades práticas disponibilizadas.