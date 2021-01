Centro Inovador e Tecnológico da Fundetec apoia e capacita empresas de inovação

Inovação e incentivo são palavras chaves quando se fala em Fundetec (Fundação de Desenvolvimento Científico e Tecnológico). Desde 1993, a Fundação tem como objetivo desenvolver processos cooperativos que promovam o desenvolvimento socioeconômico não só em Cascavel, mas em todo o oeste do Paraná, por meio de mecanismos de capacitação do setor produtivo (principalmente a agroindústria) e do setor de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Dividida por setores, a Fundetec conta com o CIT (Centro Inovador Tecnológico) responsável por receber e incubar ideias inovadoras de empresas que já estão no mercado e startups. Atualmente, são 18 negócios incubados que recebem ajuda de custo de aluguel, água, luz, internet, além de poderem utilizar os espaços da Fundetec e do Espaço Criar (Teatro) para reuniões.

Outro incentivo importante ofertado pelo Centro são as capacitações em parceria com o Sebrae e demais instituições de ensino, pois é a partir delas que muitas empresas conseguem gerir seus negócios e consolidá-los no mercado, conforme explica o encarregado do CIT, Luís Henrique dos Santos. “Disponibilizamos vários treinamentos na parte de administração e auxiliamos na questão de network, principalmente porque o pessoal tem muita deficiência nessa parte de gestão de negócios, pois muitas vezes possuem conhecimento técnico das coisas, mas não sabem administrar como gestores”

Uma das empresas incubas é a Lunnis Panificadora e Confeitaria que desde o início de 2020 está instalada em um dos barracões da Fundetec e tem como projeto inovador biscoitos a base de batata doce. Os produtos são destinados a pessoas que praticam exercícios físicos diariamente e que buscam um alimento alternativo para a reposição de fibras. Para a proprietária, Nicole Zadinello Fontoura, a incubação foi de extrema importância para o negócio, “foi o impulso que precisávamos para iniciar, porque sem ela seria muito difícil começar realmente do zero. Além de prestarem todo o espaço e assessoria física, também me trouxeram todo um desenvolvimento intelectual e é excelente”.

Outro empreendimento incubado é o Aquabit que atende a piscicultura e a carcinicultura (camarão). No mercado há três anos e incubada desde 2020, a empresa do Piauí, trabalha com uma plataforma de inteligência que ajuda o piscicultor a administrar e melhorar a produção e as vendas. O CEO, Ailton Rodrigues, conta que em Cascavel recebeu apoio e pode ampliar seu público alvo. “Desenvolvemos já aqui na Fundetec, um sistema para frigoríficos, no qual eles podem acompanhar a produção no campo por meio do crescimento dos animais, fazer seu cronograma de despescas, acompanhar o rendimento e a partir disso trabalhar uma política de pagamento e vendas. Para 2021 estamos focados na expansão de mercado no Oeste do Paraná e replicar para outras regiões”.

Como incubar

As empresas e startups que desejam ser incubadas precisam acessar o site do Radar de Inovação (radardeinovacao.com.br) e inscrever suas propostas. O edital para incubação fica aberto permanentemente e a cada 30 dias é feita uma pré-avaliação dos projetos inscritos. Após essa primeira fase, a empresa selecionada precisa apresentar sua ideia para a banca do Conselho Municipal de Inovação, composta por um representante da Fundetec e demais instituições. “Para ter uma lisura maior, é preciso que membros de outras entidades participem e contribuam com visões diferentes. Pessoas com conhecimento em áreas distintas, que tenham afinidade com o assunto, pois apenas com uma opinião não é viável definir se o negócio é bom ou não”, esclareceu o encarregado, Luís Henrique.

Outro ponto que determina o tempo do processo da incubação para aqueles que gostariam de ficar instalados nas dependências da Fundetec é a disponibilidade dos espaços (barracões e salas), pois é feita uma análise de quais ambientes podem ser utilizados e mais tarde liberados para as empresas. Além da modalidade presencial, as incubadas podem participar remotamente, ou seja, o empreendimento não se encontra fisicamente instalado no CIT, mas conta com seu suporte, participa e aproveita, à distância, dos serviços e apoios oferecidos pelo setor.

Qualquer empreendimento do Brasil pode participar do Edital, porém, caso for selecionado é preciso que o representante/proprietário se instale em Cascavel durante todo o período em que estiver incubado.

Durante e após a incubação

Durante o programa de incubação a empresa passará por quatro etapas: Implantação, crescimento, consolidação e liberação. A duração de cada uma das fases será determinada pelo CIT em conjunto com os responsáveis pelo empreendimento. O prazo de incubação é de 36 meses, podendo ser prorrogado por igual período. Caso alguma incubada não cumpra com as metas previstas, será notificada para liberar o espaço e terá o contrato encerrado.

Após todas as etapas de maturidade concluídas e objetivos alcançados, a empresa recebe o status de graduada. Mesmo finalizada a incubação, o empreendimento ainda possui outra opção para continuar na Fundetec, ou seja, ele pode ser tornar condômino. Atualmente, são duas empresas na modalidade que possuem como benefício descontos nas taxas de aluguel, água, luz e internet.

Empresas incubadas

Acácia Serviço de Saúde e Tecnologia LTDA – Plataforma que conecta famílias com profissionais de saúde. Desenvolvimento de solução tecnológica em marketplace de saúde. Incubada desde agosto de 2020.

ACS Berte – Produtos produzidos com carnes nobres, defumados, embutidos para distribuição cascavel e região, pela venda por assinatura (tipo clube de assinantes) via aplicativo e e-commerce. Em fase de contrato da incubação.

Agregare Soluções Ambientais – Laboratório multiplicador de fungos e bactérias para controle biológico de pragas e doenças que atacam os campos de agricultura e pecuária, consequentemente diminuindo a produtividade e elevando os custos da produção. Os produtos estão alinhados com a agricultura de baixa emissão de carbono e sustentável, buscando diminuição do uso de pesticidas e fungicidas químicos. Incubada desde 2017.

Aquabit- Plataforma de inteligência para produção de peixes e camarão e plataforma de integração entre frigoríficos e produtores. Incubada desde 2020.

Apoio

Gestão da Tecnologia da Informação- Desenvolvimento de software para gestão dos departamentos municipais, especificamente os departamentos de serviços rodoviários e de agricultura. Incubada desde 2019.

Aromatiza – Fabricação e comercialização de cremes, loções, shampoos, sabonetes, séruns, blenders de oe e ov, com elementos naturais, visando curas terapêuticas em humanos e animais, para doenças de pele, menopausa, problemas de ordem emocional (estresse, depressão, ansiedade, insônia) e espiritual, através de estudos da aroma terapia. Incubada desde 2019.

COPCRAF – Padarias Comunitárias – Produção de alimentos saudáveis para a população, através de métodos sustentáveis tanto ambientalmente quanto socialmente. Incubada desde 2019.

Fabricato – Produção de placas e blocos de madeira ecologicamente sustentáveis. Incubada desde 2020.

Farm Families Alimentos- Através de processos tecnológicos inovadores, atua na identificação e processamento de carcaças bovinas de alta qualidade, fornecendo não só simplesmente cortes Premium, mas sim experiências, satisfação e momentos ao consumir carne. Incubada desde 2018.

CG2 Agroscience Analytics – Laboratório de análises de solo e foliares, com o intuito de prestar serviços inovadores no agronegócio da região de cascavel. O cg2, buscando novos focos no mercado de análises, tem como objetivo inovar em processos de automação de análises, seguindo os padrões da Embrapa, para entregar ao cliente um resultado assertivo, representativo e de forma ágil. Em fase de contrato de incubação.

INNAGRO – Fabricação de um equipamento sofisticado e inovador para o processo de despesca, que somado a mão de obra especializada venha prestar serviço a cadeia da piscicultura regional e agregar valor ao produto da região. Incubada desde 2018.

IPCMA – Indústria de filamentos de qualidade para dar suporte ao desenvolvimento da manufatura aditiva do brasil. Incubada desde 2020.

Lunnis Panificadora e Confeitaria – Indústria de biscoitos artesanais, utilizando de matéria prima da agricultura familiar, em especial projeto de biscoito fitness tendo em sua composição matéria prima da batata doce bio fortificada. Incubada desde 2018.

Microplan e Seeds Agronegócio – Empresa de biotecnologia, que através da clonagem produz mudas micro propagadas de plantas de alto potencial genético. Com as técnicas do cultivo in vitro multiplicar plantas em escala comercial, isentas de pragas e doenças, com alto vigor visando o aumento da produtividade. Incubada desde 2019.

Photo Freela – Plataforma online nos formatos de aplicativo e/ou web site para aproximar fotógrafos e freelances. Incubada desde 2020.

SGV Soluções em Monitoramento – Sistema de rastreamento e monitoramento. Redução do índice de desvios e roubos de cargas, majoração da confiabilidade do rastreamento e monitoramento disponibilizado, diminuição dos prejuízos das companhias com ações criminosas na logística. Incubada desde 2020.

TAKK KOMBUCHA – Produção de kombucha, uma bebida a base de chá verde, fermentado com inúmeros benefícios à saúde. Incubada desde 2020.

Concessão de uso SISCOOPLAF – Transformação de leite em derivados.