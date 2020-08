Centro Universitário Univel promove exposição sobre maternidade

O Projeto de Extensão “Espaço Cultural” do Centro Universitário de Cascavel (Univel) faz parte das ações de incentivo à cultura e conhecimento das artes, que disponibiliza um espaço dedicado à exposição de obras produzidas por alunos, egressos e profissionais da região. Recentemente o projeto ganhou um novo espaço, o ambiente digital.

No mês de agosto, além da exposição “Alienas: ver além das aparências”, a Univel recebeu uma série de fotos do Maternar Cascavel, grupo de apoio a mães puérperas, para a exposição “Nutrindo Vínculos”, que propõe um “repensar” na maternidade diante de um ambiente moderno e tecnológico.

A exposição é uma comemoração à Semana Mundial do Aleitamento Materno, que tem como tema neste ano “Apoiar o aleitamento para um planeta mais saudável”. Assim, as fotos das famílias têm como objetivo mostrar como é importante quebrar tabus, receber apoio e olhar todo dia para o lado mais belo e frágil dessa relação: os bebês.

As obras são das fotógrafas: Ariane Domenegato, Adri Mariano, Duplica (Ana e Cami), Juci Ferrari, Léuria Mares, Michelli Crestani, Nany Bellin e Rose Zanetti.

Todas as exposições do Espaço Cultural podem ser conferidas nas mídias sociais da Univel com a @univeloficial ou no site www.univel.br