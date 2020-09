Certificações garantem segurança para o turista em Foz do Iguaçu

Até o final de agosto, 69 empresas do segmento de turismo de Foz do Iguaçu já receberam a Certificação de Responsabilidade Sanitária e de Ambiente Protegido. Com o foco na retomada segura e sustentável do turismo na cidade, o Sebrae/PR, em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos e Conselho Municipal de Turismo (Comtur) tem certificado hotéis, atrativos turísticos, estabelecimentos gastronômicos, agências de viagem, organizadores de eventos e transportes como seguros em relação ao Coronavírus.

A chancela só é concedida para estabelecimentos que cumprem condutas criadas com a Vigilância Sanitária, que estabelece mais de trinta critérios como a montagem de barreiras sanitárias; disponibilização de álcool em gel 70° em locais estratégicos; fornecimento de uniformes, máscaras e equipamentos de proteção individual para colaboradores; aferição de temperatura de turistas e colaboradores; questionário de monitoramento; funcionamento de passeios com até 50% da capacidade, entre outros.

“Entre os diferentes estabelecimentos, existem critérios complementares e adequados a cada tipo de atividade e todas as evidências são registradas num sistema desenvolvido pela Prefeitura de Foz do Iguaçu. A grande adesão dos empreendedores demostra o empenho em oferecer segurança aos visitantes e que Foz é um local protegido para receber turistas”, relata o consultor do Sebrae/PR, Marcelo Padilha.

Até o final de agosto, 78 empresas passaram pelas visitas e 54 já receberam a certificação e 15 já tiveram o processo concluído e aprovado. Para obter a certificação, os estabelecimentos passam por uma vistoria, conduzida por três equipes, compostas por consultores do Sebrae/PR e servidores da Secretaria, que fazem a checagem in loco dos protocolos. As visitas são documentadas em um sistema que comprova as evidências de cumprimento das medidas. Os estabelecimentos que não atendem os protocolos não recebem a certificação.

Segurança e qualidade

Vanderlei de Amorim é gerente geral do San Juan Hotel. Entre os meses de março e abril, a empresa ficou totalmente fechada. Neste período, aperfeiçoaram processos para retomar os serviços em maio. Agora, o hotel conta com marcações nos pisos; vários pontos de higienização com álcool em gel; café da manhã à la carte e um novo sistema após os checkouts.

“O fato de as empresas aceitaram participar do processo demonstra o grau de importância que os empresários atribuem ao tema. Com a Certificação, mostramos aos nossos clientes que no nosso hotel, eles podem se sentir seguros contra o Coronavírus”,

Nos atrativos do complexo Dreamland, as mudanças também surtiram efeito. Para reabrir e retomar as visitações, a estrutura, composta pelo Museu de Cera, Vale dos Dinossauros, Dreams Ice Bar e Super Carros, teve processos revistos. Além da adoção de medidas de distanciamento e redução na quantidade de pessoas em um mesmo local, foram retiradas cortinas que separavam espaços e houve fechamento de alguns pontos que costumavam concentrar pequenas aglomerações.

“Não foi nada drástico, mas alguns visitantes ainda se recusavam a seguir algumas medidas. Agora, com a Certificação, temos mais autoridade. Mostramos que seguir as orientações é importante para a saúde, mas, também, é requisito para mantermos a nossa garantia de ambiente seguro. As pessoas têm se sentido responsáveis por esse título, o que agregou muito valor aos procedimentos e à nova rotina”, relata a gerente comercial do complexo, Paula Canella.

Na Rafain Churrascaria Show, os clientes também têm valorizado a certificação. Segundo o gerente geral, Vilson dos Santos, a chancela se tornou uma espécie de aval para assegurar a preferência do consumidor.

“Temos clientes que estão entrando em contato pedindo se já recebemos o certificado. Inclusive, um empresário de restaurante de um shopping da cidade já entrou em contato pedindo quais os caminhos para obter o certificado. Isso mostra que os clientes estão mais bem informados sobre os protocolos”, relata Vilson.