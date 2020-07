Cervejaria curitibana lança campanha de valorização dos bares

Nos últimos meses, os brasileiros têm sentido na pele os efeitos de uma pandemia. Diversas restrições, formas de isolamento social e quarentenas voluntárias ou obrigatórias se tornaram necessárias para diminuir a velocidade de circulação do Coronavírus no país. Mas as medidas para o controle da doença resultaram, também, em efeitos desastrosos para a economia, atingindo principalmente empresas que atuam no segmento da gastronomia e entretenimento, entre elas os bares, empreendimentos que fazem parte da vida dos brasileiros.

Hoje, milhares de bares ao redor do Brasil estão fechados, e grande parte deles não terá condições de reabrir após a pandemia sem ajuda do governo. Pensando em toda essa dificuldade do segmento, a cervejaria curitibana Way Beer, um dos grandes destaques do mercado nacional, acaba de lançar a campanha “Abrace seu Bar”, que tem por objetivo valorizar a importância dos bares e seu papel na vida dos brasileiros. “Nos últimos meses, vimos muitas pessoas tentando recriminar os bares por causa da disseminação do Coronavírus no Brasil. Sabemos do cuidado com que os empresários do segmento tratam o assunto e, principalmente, a falta que os bares fazem para os brasileiros. É justamente nessa hora que precisamos abraçar os bares para que eles possam se manter. Não podemos esquecer que somos todos igualmente vítimas da pandemia”, comenta Desiree Meister, coordenadora de marketing da Way Beer.

Criada pela agência Bronx, a campanha “Abrace seu Bar” traz um vídeo exclusivo, produzido pela Deiró Moving Ideas e Boom Sound Design, lembrando momentos felizes vividos em um bar e destacando como a vida é muito mais intensa e divertida no ambiente amado pelos tão brasileiros. Para completar, a ação, que será veiculada nos mais variados formatos digitais, TV e rádio, pede que os clientes continuem consumindo em seus bares favoritos, mesmo que eles estejam com as portas fechadas, via delivery e take away. “A maioria esmagadora dos bares brasileiros são pequenos negócios que dependem muito do público para sobreviver neste momento. Não sabemos quando as coisas irão voltar ao normal, mas sabemos que a solidariedade pode contribuir muito para que os impactos financeiros sejam menores. Queremos que as pessoas valorizem esses endereços em que passaram ótimos momentos, e continuem consumindo seus produtos da maneira em que as regulamentações locais permitirem”, completa Desiree.

Para conferir o vídeo oficial da campanha “Abrace seu Bar”, acesse os perfis oficiais da Way Beer no Facebook e no Instagram ou o canal oficial da cervejaria no YouTube. Mais informações no site www.waybeer.com.br.

Ficha Técnica da campanha “Abrace seu Bar”

Cliente: Way Beer

Agência: Bronx

Diretor de Criação: Alexandre Silveira

Redação: Alexandre Silveira

Diretor de Arte: Martin Castro

Atendimento: Vitória Favarin

Produtora de Filme: Deiró Moving Ideas

Direção: Thiago Artimonte

Produtora de Áudio: Boom

Aprovação: Desirée Meister