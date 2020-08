Cineclube Aurora inicia nova programação com podcast

O Cineclube Aurora passará a trazer a partir desta quinta-feira (13), de modo intercalado e remoto, dois tipos diferentes de conteúdo. O primeiro deles é o Auroracast, um podcast sobre cinema e temas análogos, com prévia no Instagram e episódio completo nas plataformas YouTube e Spotify.

O primeiro episódio vai ao ar já nesta quinta-feira (13), às 17 horas, com um comentário sobre o Ciclo de Curtas-Metragens Paranaenses da Década, promovido no primeiro semestre de 2020.

O segundo tipo de conteúdo é intitulado Filme da Quinzena. A exemplo do último ciclo do Aurora, o quarto de sua existência, sempre será programado um comentário e um filme do Paraná, sugerido por nossa curadoria, com link para visualização. Desta vez, serão discutidos títulos de todas as épocas e durações, sem um recorte específico.

O evento é uma iniciativa do Museu da Imagem e do Som, pensado com o intuito de não apenas dar visibilidade, mas também pensar e debater a produção cinematográfica do Paraná.

Para os curadores do cineclube, Tomás van der Osten, Cristiane Senn e William Biagiolli, é essencial ver, conhecer e reconhecer o que está sendo produzido para que haja curadoria, crítica, pesquisa, produção, preservação. Longe de procurar algum tipo de identidade, o acesso é o primeiro passo para fortalecer a cena cinematográfica paranaense como um todo.

O recém-encerrado Ciclo nº 4 do Cineclube Aurora, feito por inteiro virtualmente, trouxe muitos filmes e muitas surpresas.

Desde o dia 28 de abril, o Aurora, em seu Instagram @cineclubeaurora, realizou uma série de publicações, sempre às terças, com um convidado comentando sua lista de 5 a 10 melhores curtas-metragens da década. Nas quintas, foi publicado um filme da escolha dos curadores, também com comentários. Esse ciclo, que terminou dia 6 de agosto, trouxe 14 pessoas da área audiovisual + suas listas, 15 filmes escolhidos pelos curadores com link para visualização, gerando um total de 84 produções mencionadas e trazidas à luz. Até o instante deste texto foram mais de oito mil visualizações dos vídeos do IGTV.

Serviço

Auroracast: podcast sobre cinema e temas análogos, com prévia no Instagram @cineclubeaurora, quinta-feira (13), às 17h, e episódio completo nas plataformas YouTube e Spotify.

Filme da Quinzena: conteúdo publicado semanalmente, às quintas-feiras, de forma intercalada com o Auroracast, e que poderá ser conferido sempre no Instagram @cineclubeaurora.