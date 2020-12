Cinema drive-in é atração do Natal de Cascavel

Vamos assistir a um belo filme de Natal, sem sair do carro, no sistema drive-in? Sim, esta é a proposta apresentada pela prefeitura de Cascavel à população. A exibição do filme “Papai Noel e o Terrível Cinza”, vai acontecer no período de 17 a 20 de dezembro, sempre a partir das 19h30.

O drive-in será montado no terreno em frente à prefeitura e terá capacidade para 171 carros. A tela de exibição terá 40 metros de comprimento por 6m de altura. Todos os motoristas que participarem da sessão vão cumprir rigorosamente os protocolos de saúde, para evitar a disseminação do novo coronavirus. Os veículos manterão uma distância mínima de 2 metros, os ocupantes do veículo só poderão descer do carro para acessar aos sanitários e ainda assim, respeitando as regras de distanciamento, o uso de máscaras e álcool gel. Quem quiser pode levar um lanche enquanto assiste ao filme que terá 17 minutos de duração. Serão quatro sessões por noite.

Para participar é preciso preencher o formulário on-line entrando no site www.sympla.com.br/nataldecascavel. O preenchimento pode ser feito em casa ou se você preferir pode ir até o estande do “Visite Cascavel/fotografe o natal”, no calçadão da Avenida Brasil, a inscrição será feita por um servidor da Semdec (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico) que estará no local. “As pessoas precisarão apenas fornecer o nome, o sobrenome e um endereço de e-mail, para o envio on-line dos ingressos para o filme”, explicou Lucas Souza, diretor da Semdec. Apenas um CPF por inscrição garante o ingresso para todos os ocupantes do veículo.

Projeção mapeada

O diretor da secretaria explicou ainda que esta será uma projeção mapeada, também conhecida como vídeo mapping, que consiste em uma técnica que permite que qualquer superfície, mesmo as irregulares, sejam transformadas em telas para projeções.