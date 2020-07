Cmei de Cafelândia tem obra de ampliação em funcionamento

Apesar das aulas estarem suspensas devido a Pandemia do Coronavírus, o Governo de Cafelândia continua com a obra da ampliação do Cmei Anna Parcheta Franus. O objetivo do novo espaço, é atender mais alunos e oferecer melhores condições de trabalho aos profissionais da educação.

A secretária de Educação e Cultura, Rozane Pitol, falou sobre a construção. “Será um espaço muito bem utilizado pelos nossos professores e alunos. Além da ampliação, estamos adequando também o parquinho para as crianças brincarem. É um trabalho em conjunto que estamos acompanhando todos os passos e aguardando ansiosamente para o término”, fala Rozane.

O valor investido é de R$ 233 mil com recursos próprios do município. A obra toda conta com a construção de um berçário, ampla área para banho, recuperação da captação e escoamento das águas pluviais, aumento de canaletas, grelhas e execução em alvenaria da ampliação do parquinho.