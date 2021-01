Cohapar abre inscrições para novas moradias em Paranavaí

Paranavaí vai receber a construção de um novo conjunto residencial com a participação do Governo do Estado nos próximos meses. As famílias que desejarem adquirir uma das futuras moradias devem se inscrever no cadastro de pretendentes da companhia, que pode ser feito de maneira simples e rápida pelo site www.cohapar.pr.gov.br/cadastro.

Atendimento

De acordo com o coordenador regional da Cohapar, Sergio Iamamoto, as pessoas que tiverem dúvidas ou dificuldades para concluir o cadastro devem buscar atendimento do escritório da companhia na cidade por telefone e WhatsApp.

“O atendimento presencial está suspenso por conta da pandemia, mas quem estiver com dificuldades durante o cadastro ou quiser sanar alguma dúvida sobre o processo deve entrar em contato pelo telefone e WhatsApp (44) 3474-8250”, explica. “O horário de atendimento é das 8h às 12 horas e das 13h30 às 17h”.

Aqueles que já possuem um cadastro no sistema da companhia devem estar atentos ao prazo de validade da inscrição, que tem a duração de dois anos. Após este período, é necessária uma nova inscrição para continuar a participar da seleção de futuros projetos na cidade.

Mesmo que a inscrição esteja dentro do prazo de validade, é responsabilidade dos pretendentes manter o cadastro atualizado. Por isso, mudanças de endereço, estado civil e renda devem ser sempre informadas para que estejam condizentes com a realidade. Dados como telefone e e-mail também devem estar atualizados, pois é através deles que a Cohapar convoca as famílias para participação nos processos seletivos.

Critérios de seleção

Os projetos habitacionais da Cohapar são destinados a famílias que possuem uma renda mensal de até seis salários mínimos, com prioridade para aqueles com menor poder aquisitivo, desde que comprovem condições de arcar com os custos de financiamento.

Os pretendentes não podem possuir casa própria nem terem sido beneficiados por outros projetos habitacionais do poder público anteriormente. A medida visa prevenir possíveis fraudes e garantir que as famílias mais necessitadas sejam atendidas.

Passo a passo da inscrição

Primeiro, o interessado deve acessar o endereço eletrônico www.cohapar.pr.gov.br/cadastro, ler atentamente as informações sobre o processo de inscrição e concordar com a regulamentação legal do cadastro. Depois, deverá selecionar o município de Paranavaí e clicar em “Novo Cadastro”.

A ficha de inscrição é única por família e nela deverão ser preenchidos dados profissionais, de renda, de composição familiar e das condições atuais de moradia.

Todas as informações serão deverão ser comprovadas posteriormente durante o processo seletivo conduzido pela companhia. Para que o cadastro seja validado, é necessário que o usuário preencha todas as informações solicitadas.