Colégio Sagrada Família disponibiliza livros digitais gratuitamente

Por meio de uma parceria com a Árvore Livros, o Colégio Sagrada Família, em Cascavel, disponibiliza, gratuitamente, 500 livros digitais para todos os professores e estudantes. O objetivo é estimular a leitura durante e após a pandemia. Para a diretora geral do Sagrada Família, Marli de Melo Campanharo, a parceria é de grande importância porque é por meio da leitura que o aluno se desenvolve e conhece a história do mundo e o processo histórico das criações, dentro das mais diversas áreas. “A leitura possibilita o acesso às informações e aos diferentes hábitos e culturas, permitindo que o leitor se desenvolva social e intelectualmente, aprimorando e expandindo o conhecimento. Pessoas que leem desenvolvem raciocínio mais rápido, além de repertório gramatical e argumentativo. Quem lê, torna-se cidadão muito mais crítico”, ressalta.

A parceria com a Árvore Livros é uma iniciativa do Sistema Positivo de Ensino para as escolas conveniadas. O Colégio Sagrada Família atende 730 alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio. Marli comemora a realização da parceria porque acredita que ela veio em boa hora. “Nesse momento em que os indivíduos, sobretudo os alunos, estão isolados, a possibilidade de expandir o conhecimento por meio da leitura é, além de fundamental, oportuna”, destaca. Segundo a diretora pedagógica do Sistema Positivo de Ensino, Acedriana Vogel, o contato com livros, seja escutando histórias contadas por adultos ou lendo por si próprio, tem um potencial enorme de estímulo às funções executivas e para a aquisição da linguagem e escrita em crianças e adolescentes. “Cientes do poder real que os livros possuem no desenvolvimento de um indivíduo, desde a infância até a fase adulta, pais e educadores devem estimular ao máximo a leitura. E neste período de quarentena, com as aulas presenciais suspensas, ler pode ajudar a combater o ócio e o desânimo. A leitura pode ser uma janela que se abre para infinitas possibilidades e viagens nesse momento de tantas limitações e restrições”, ressalta a diretora.

A parceria oferece acesso aos livros digitais para ler onde e quando quiser, além de outros recursos disponíveis na plataforma, como ferramenta de indicações, trilhas de leitura, relatórios que acompanham o progresso dos alunos e concursos literários. As obras são catalogadas na plataforma de acordo com o ano escolar do aluno, permitindo que cada um acesse somente os títulos destinados à sua faixa etária. Outro recurso disponível na plataforma é a Banca, onde alunos e professores têm acesso a jornais e revistas de todo o mundo. Tudo isso em um ambiente gameficado, com recursos lúdicos que acabam atraindo e estimulando a leitura de forma divertida para crianças e adolescentes.