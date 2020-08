Colheita do milho na região da Copacol se encaminha para a reta final

Aproximadamente 85% do milho de inverno já foi colhido na área de atuação da Copacol. Em algumas Unidades a colheita já está praticamente encerrada, em outras um pouco mais atrasadas em decorrência da época de semeadura.

De acordo com o gerente técnico, engenheiro agrônomo Tiago Madalosso, as precipitações nesta safra foram abaixo da média no geral, sendo que em algumas unidades o déficit hídrico foi maior. Mesmo assim a média de produtividade é considerada boa, aliada ao bom momento que vive o mercado do grão, que ameniza as perdas.

“Observamos uma disparidade muito grande nas produtividades entre as regiões, mas principalmente entre áreas vizinhas. Em muitos casos de semeaduras de mesma época com mesmo hibrido estão sendo observadas diferenças de 30 a 40 sacas por alqueire em áreas adjacentes”, explica.

A média de produtividade até o momento está em 239 sacas por alqueire no geral, porém em algumas unidades a média está acima de 300 sacas e em outras abaixo de 150 sacas por alqueire, fator que apresenta uma grande variação de produtividade no raio de atuação da Copacol.

“A principal diferença está no manejo do solo realizado ao longo dos anos. As áreas de maior produtividade apresentam maiores investimentos em correção e estruturação do solo, por isso, alertamos ao nosso produtor quanto a importância de fazer um bom manejo de seu solo”, destaca Tiago.