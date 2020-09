Colheita do trigo avança com orientação de manejo adequado

A colheita do trigo segue em ritmo acelerado na área de atuação da Copacol. Para os produtores que ainda estão na etapa de dessecação a orientação é pelo momento correto para aplicação dos produtos. “Sabemos que devido à falta de umidade na época da semeadura em muitas propriedades a cultura do trigo ficou um pouco desuniforme, agora no momento da maturação é importante que o produtor faça a correta dessecação”, orienta o engenheiro agrônomo da Copacol, Vanei Tonini.

Manejos de pantas daninhas

Com o término da colheita do milho, começam se os manejos de plantas daninhas já visando a semeadura da soja. “Tivemos uma boa umidade no mês de agosto. Muitos produtores que já tinham colhido o milho fizeram boas dessecações, mas nas últimas áreas de milho colhidas tardiamente as plantas daninhas ficaram encobertas pelas palhadas e não foi possível fazer este manejo de forma correta. Diante das condições do clima não é recomendável fazer aos manejos de plantas daninhas”, alerta Vanei.

É importante que o produtor aguarde o retorno das chuvas fazer um manejo mais efetivo.

Semeadura da soja

Mesmo já com a liberação para a semeadura da safra de soja 2020/2021, após o término do Vazio Sanitário no Paraná, diante do período de estiagem, a Cooperativa orienta que o produtor aguarde para efetivar a semeadura da soja. “Além de outros fatores, uma das preocupações da Cooperativa é com relação a germinação. O mais recomendado agora é que se aguarde o retorno das chuvas para que possamos ter um solo úmido”.