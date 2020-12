Como uma simples pintura pode deixar sua casa de cara nova para 2021

O ano está chegando ao fim e, para começar o ano com o pé direito, algumas mudanças na pintura da casa podem trazer um novo ar e inspirar para o início de um novo período.

A junção de efeitos decorativos e pintura geométrica é uma alternativa moderna que vem ganhando adeptos. “Nos últimos meses vimos uma tendência de crescimento nesse tipo de trabalho, e isso deve seguir em alta para o próximo ano. Com esse tipo de pintura é possível criar um espaço exclusivo e com muito estilo”, conta André Sprone, um dos fundadores da Mão na Roda, a primeira startup brasileira de serviços profissionais de pintura e que atua na cidade de São Paulo.

Outra alternativa para mudar os ares com poucas mudanças é pintar o cômodo que a família mais gosta ou em que passa mais tempo junta. Criar um ambiente aconchegante com auxílio da pintura é algo simples. Abuse de cores pastéis e neutras para esse tipo de ambiente. A cor verde menta traz um frescor e uma leveza e pode ser usada tanto em ambientes maiores quanto em espaços menores. O azul-bebê e os tons terrosos claros também estão em alta e inspiram tranquilidade para o ambiente.

Além da pintura, investir em objetos de decoração como espelhos, que criam mais profundidade e aumentam o ambiente, ou porta-retratos com fotos de momentos marcantes é uma ótima opção para renovar o ambiente.

