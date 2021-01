Compagas amplia participação no setor industrial

A Compagas (Companhia Paranaense de Gás) inicia 2021 ampliando sua participação no setor industrial, e soma mais uma empresa atendida em Ponta Grossa. Desde 5 de janeiro, passou a fornecer o gás natural canalizado para as atividades industriais da Pervale Minerais do Brasil. A estimativa é que a fábrica tenha um consumo de gás natural em torno de 640.000 metros cúbicos por ano. Com isso, a Compagas totaliza 23 clientes industriais no município.

“Ponta Grossa é estratégica para a nossa atuação”, explica o diretor-presidente da Compagas, Rafael Lamastra Junior. “A cidade recebeu uma série de investimentos importantes e apresenta anualmente um excelente crescimento, tornando-se um importante polo industrial do Estado. O gás natural certamente tem papel importante no desenvolvimento de diferentes setores econômicos locais”, afirma.

A planta da Pervale nos Campos Gerais, começou a ser instalada em maio do ano passado, iniciará as suas operações ainda em janeiro de 2021 e deve gerar cerca de 30 empregos diretos. A Pervale industrializa e comercializa minerais perlita e bentonita para todo o país. Em Ponta Grossa serão produzidos filtrantes utilizados na indústria de biodiesel, óleos vegetais, óleos minerais, resinas, vinhos e sucos entre outras aplicações para atendimento ao mercado interno e externo. Junto com a unidade de São Leopoldo (RS), a Pervale terá capacidade produtiva de aproximadamente 18 mil toneladas por ano.

Residencial

O momento de expansão das atividades da Compagas na região é marcado também pelo início de fornecimento de gás canalizado para mais um empreendimento imobiliário, o Côte D’Azur. São 100 apartamentos no residencial construído pela Arquiponta Empreendimentos Mobiliários que são alimentados ininterruptamente por gás natural pela rede de distribuição da Compagas. O atendimento fortalece a atuação da companhia no segmento residencial da cidade.

A Compagas está em Ponta Grossa desde 2000, e conta com uma rede de distribuição de gás natural na região de cerca de 90 km de extensão, que atende mais de 600 unidades domiciliares, 23 indústrias, dois estabelecimentos comerciais e dois postos de combustível. O volume médio mensal ofertado pela Companhia na cidade é de 1,6 milhão de metros cúbicos.

Sobre a Compagas

Empresa de economia mista, tem como acionista majoritária a Companhia Paranaense de Energia – Copel, com 51% das ações, a Gaspetro, com 24,5% e a Mitsui Gás e Energia do Brasil, com 24,5%. Atualmente, a Compagas conta com mais de 48 mil clientes dos segmentos residencial, comercial, industrial, veicular e geração de energia elétrica e está presente em 16 municípios: Araucária, Curitiba, Campo Largo, Balsa Nova, Palmeira, Ponta Grossa, São José dos Pinhais, Colombo, Quatro Barras, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Campina Grande do Sul, Paranaguá, Carambeí, Castro e Arapoti.