Compagas e CIBiogás firmam parceria para projetos de biometano

A Companhia Paranaense de Gás (Compagas) anuncia uma parceria com o Centro Internacional de Energias Renováveis (CIBiogás). O termo de compromisso tem como principal objetivo desenvolver estudos e projetos de biometano no Paraná.

“Apoiamos iniciativas assim, que melhorem as alternativas de suprimento a uma parte fundamental do Estado”, afirma Rafael Lamastra Jr, diretor-presidente da Compagas. “Com essa parceria, a proposta é estudar condições competitivas de preço e, consequentemente, dar confiabilidade e segurança para utilizarmos o biometano em nossa rede”, informa o presidente.

Ele ressalta ainda que, desde 2011, a concessionária acompanha e apoia os movimentos e projetos de produção e uso do biogás e, principalmente, do biometano (quando submetido a um processo de purificação, o biogás dá origem ao biometano e este é comparável ao gás natural) no Estado.

Competitiva

A orientação da Compagas é que tais iniciativas precisam ser estruturadas próximas ao mercado potencial ou às redes de distribuição da Companhia, e de forma competitiva. “A cobrança é pela redução permanente do preço do gás. Hoje a nossa rede de distribuição possui mais de 830 km e não temos falta de gás no Estado”, diz Lamastra.

“Para adquirir o biometano, precisamos que ele seja competitivo e com fornecimento contínuo, sem interrupções. Além disso, acreditamos no papel do biometano como indutor de desenvolvimento para o Interior do Estado, viabilizando redes locais de atendimento”, destaca.

Renováveis

O CIBiogás atua, desde 2012, no fomento do uso de energias renováveis, com foco no biogás, cuja matéria-prima tem origem a partir de resíduos como bagaço de vegetais, esterco, lixo e palhas, que são comumente descartadas. Assim, nasce uma cadeia em que nada é descartado e, por fim, ainda sustenta o fornecimento de energia.

O termo de cooperação prevê trabalhos conjuntos para viabilizar essa cadeia no Paraná. Ações como estudos de viabilidade técnica-econômica, normas técnicas e boas práticas da injeção do biometano nas redes de distribuição serão essenciais para adicionar essa prática ao dia a dia de fornecimento.

Sobre a Compagas

Empresa de economia mista, tem como acionista majoritária a Companhia Paranaense de Energia – Copel, com 51% das ações, a Gaspetro, com 24,5% e a Mitsui Gás e Energia do Brasil, com 24,5%. A Compagas conta com mais de 47 mil clientes dos segmentos residencial, industrial, veicular e geração de energia elétrica e está presente em 16 municípios: Araucária, Curitiba, Campo Largo, Balsa Nova, Palmeira, Ponta Grossa, São José dos Pinhais, Colombo, Quatro Barras, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Campina Grande do Sul, Paranaguá, Carambeí, Castro e Arapoti.