Comunicação não-violenta é tema de curso em Foz do Iguaçu

Uma boa comunicação é extremamente importante em qualquer ambiente, seja no seio familiar, no trabalho, na universidade. Pensando nessa perspectiva e também em formas de orientar os alunos para uma comunicação mais humana, transparente e empática, independentemente das circunstâncias, o professor do curso de Hotelaria da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), Claudio Alexandre de Souza, do Campus de Foz do Iguaçu, está abrindo turma para o projeto ‘Orientações para uma Comunicação Não-Violenta: técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais’.

O nome do projeto é inspirado no livro de mesmo título do psicólogo Marshall Bertram Rosenberg, publicado em 2006. A obra reconhecida em diversos países e que será utilizada como base do projeto, fala sobre as habilidades de linguagem e comunicação que nos mantem humanos, mesmo nas situações que possam envolver combates verbais.

O professor Cláudio explica que as técnicas reunidas no livro, como o próprio autor da obra menciona, são conhecimentos de séculos, que transitam entre as obras de Gandhi, do budismo e de outras correntes que trazem reflexões sobre formas mais inteligentes de linguagem que se aplicam em todas as extensões da comunicação.

A orientação sobre o tema para a compreensão, sensibilização e posteriormente a utilização do método nos espaços em que os alunos transitam, será a principal finalidade da atividade. “O objetivo do projeto é orientar os alunos para que eles possam compreender e tenham disposição para em sua comunicação no dia a dia a realmente desenvolver metodologias de comunicação que possam ser consideradas não-violentas”, explica Cláudio.

Como se inscrever

As inscrições estão abertas a todos os alunos dos cursos do CCSA de Foz do Iguaçu (Administração, Ciências contábeis, Direito, Hotelaria, Turismo). Este será o primeiro grupo, mas o projeto é replicável e novos grupos podem ser abertos, conforme os interesses dos acadêmicos

Para efetuar a matrícula é necessário encaminhar um e-mail manifestando interesse em participar até o dia 25 de agosto, com o nome completo, curso e número de Whatsapp, para claudio.souza@unioeste.br. Serão aceitas as primeiras 30 inscrições. Os alunos terão acesso gratuito ao livro em PDF. Os encontros semanais ocorrerão de forma remota às 9h da manhã, das terças-feiras.

Comunicação não-violenta na resolução de conflitos da área jurídica

Outro projeto na Unioeste, campus Foz do Iguaçu, tem abordado a comunicação não-violenta. A atividade de ensino leituras jurídicas de resolução de conflitos, com coordenação do professor Sérgio Rodrigo Martínez, aborda a temática dentro do campo jurídico, com ênfase na resolução de conflitos. A atividade que teve início em julho pretende trazer reflexão sobre as leituras realizadas e exercício da escrita, além melhor capacidade de síntese nas correlações e na manifestação de opiniões pessoais.