Concurso Regional de Qualidade na Colheita premia ganhadores

Foram divulgados os vencedores do 16º Concurso Regional de Qualidade na Colheita de Soja da Região de Maringá e 24ª edição municipal/safra 2019/2020. O Concurso, realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná-Iapar-Emater (IDR-Paraná) em parceria com a Cresol, Sociedade Rural de Maringá e Unicesumar, avalia os produtores que tiveram as menores perdas durante a colheita.

Em função da pandemia causada pelo novo coronavírus, a premiação foi virtual. Nesta safra, foram avaliadas 200 colheitadeiras, de vinte municípios da região de Maringá, seguindo a metodologia da Embrapa-Soja. A avaliação das máquinas foi feita por equipes compostas por produtores, operadores, estudantes (Unicesumar, Uningá e UEM), técnicos de prefeituras, sindicatos, empresas privadas e do IDR-Paraná.

O primeiro colocado do concurso foi Delson Cremm, que teve uma perda de 0,13 sacas/ha. A seguir vieram Roberto Ivan Ponzio, Rodrigo Marquez, Pedro Augusto Maurício, Eliez Rodrigues, Junior Cesar Rossi e Maurício Ponzio. Também foram premiados os operadores de máquinas de cada marca que perderam menos soja durante a colheita: Reginaldo Luiz da Silva (New Holland), Paulo Robson Menezes da Fonseca (John Deere) e Vinícius Aurélio Brandolin (Massey Ferguson). O concurso premiou até o 34º colocado.

A perda média durante a colheita de soja é de duas sacas/ha no Brasil. Esse índice cai para 1,05 sacas/ha no Paraná. Entre os participantes do concurso a perda média ficou em 0,43 saca/ha.