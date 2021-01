Confere Enem: transmissão ao vivo analisa e comenta segunda etapa do exame

Assim como aconteceu no primeiro dia de prova do Enem, no domingo (24), logo após a realização da segunda prova do exame, os assessores pedagógicos do Sistema Positivo de Ensino estarão a postos fazendo a correção e comentando as questões das provas ao vivo, via YouTube. A transmissão está prevista para começar às 19h30.

Para a segunda etapa do exame, os estudantes vão resolver 45 questões de Matemática e suas Tecnologias e 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Biologia, Química e Física).

Mais de 20 profissionais estão envolvidos na ação de correção das provas. Eles fazem parte da equipe pedagógica do Sistema Positivo de Ensino. Ao final da transmissão, os estudantes poderão conferir o gabarito extraoficial da prova. O gabarito do primeiro dia já está disponível no site do Sistema Positivo de Ensino http://conteudo.ensinopositivo.com/gabarito-enem .

Confere Enem!

Comentários das provas do Enem

Data: 24 de janeiro de 2021

Onde: canal do Sistema Positivo de Ensino no YouTube. Inscrições para participar pelo link https://www.youtube.com/watch?v=Fzojq_sZanE

Horário: 19h30

Sobre o Sistema Positivo de Ensino

É o maior sistema voltado ao ensino particular no Brasil. Com um projeto sempre atual e inovador, ele oferece às escolas particulares diversos recursos que abrangem alunos, professores, gestores e também a família do aluno com conteúdo diferenciado. Para os estudantes, são ofertadas atividades integradas entre o livro didático e plataformas educacionais que o auxiliam na aprendizagem. Os professores recebem propostas de trabalho pedagógico focadas em diversos componentes, enquanto os gestores recebem recursos de apoio para a administração escolar, incluindo cursos e ferramentas que abordam temas voltados às áreas de pedagogia, marketing, finanças e questões jurídicas. A família participa do processo de aprendizagem do aluno recebendo conteúdo específico, que contempla revistas e webconferências voltados à educação.