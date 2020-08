Congresso analisa vetos ao uso de máscara em todo país

O Congresso Nacional se reúne nesta quarta-feira (19), para analisar alguns vetos do presidente Jair Bolsonaro. Dentre eles, o veto à obrigação do uso de máscaras de proteção facial em todo o País. No Paraná, a lei 20.189 está em vigor desde o dia 28 de abril. De autoria do deputado Luiz Claudio Romanelli, a medida é uma das principais defesas no combate à proliferação do Coronavírus no Estado.

“O uso da máscara facial é obrigatório em todo o Paraná, com a previsão de aplicação de multa a quem não usar e às empresas que não cobrarem o uso. Trata-se do mais eficiente instrumento de proteção contra a Covid-19 que temos à disposição no momento”, reforça o deputado.

Bolsonaro vetou 23 pontos do projeto de lei. Um dos vetos foi ao dispositivo que obriga o uso do artefato em estabelecimentos comerciais e industriais, templos religiosos, estabelecimentos de ensino e demais locais fechados em que haja reunião de pessoas.

No Paraná, a lei obriga o uso de máscara em espaços públicos e de uso coletivo. “Embora o presidente tenha vetado artigos do projeto de lei, no Paraná as regras não foram alteradas e continua a obrigatoriedade”, reforça Romanelli.

Vetos

O governo federal alega que parte do projeto aprovado pode ser interpretado como “violação de domicílio por abarcar conceito abrangente de locais não abertos ao público”. O presidente também vetou a aplicação de multa no caso do descumprimento do uso de máscaras, “com agravantes na gradação da penalidade para os casos de reincidência, infração em local fechado e capacidade econômica do infrator”.

Também foi vetado o trecho que determinou a aplicação de multa por estados e municípios ao estabelecimento autorizado a funcionar durante a pandemia da Covid-19 que deixar de disponibilizar álcool em gel em entradas, elevadores e escadas rolantes.

O projeto de lei aprovado no Congresso Nacional prevê ainda a obrigatoriedade ao poder público de “fornecer gratuitamente máscaras às populações mais pobres nos estabelecimentos credenciados ao Programa Farmácia Popular do Brasil, entre outros”.