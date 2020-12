Conselho Mundial da Avicultura permanece com Ricardo Santin como vice-presidente reeleito

O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Ricardo Santin, foi reeleito vice-presidente do Conselho Mundial da Avicultura (IPC, sigla em inglês). A eleição ocorreu no fim da última semana, em assembleia virtual com presença de representantes de nações da indústria avícola dos cinco continentes.

Este é o oitavo mandato de Santin no corpo diretivo da entidade máxima da avicultura mundial. Juntamente com lideranças de outras cadeias produtivas, Santin foi precursor de importantes decisões globais setoriais, como a adoção da avicultura internacional aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) e o estabelecimento de uma estratégia internacional para o enfrentamento da pandemia de Covid-19.

“Desde nosso primeiro mandato, em 2012, temos investido esforços na construção de estratégias unificadas para o desenvolvimento do setor produtivo, dentro de seu papel econômico e social para as nações. Queremos reforçar este trabalho, focando na unificação de esforços em campanhas internacionais e diversas outras ações em prol da sustentabilidade e da preservação do status sanitário”, ressalta Santin. A presidência continuará ocupada por Robin Horel, presidente da Canadian Poultry and Egg Processors Council (CPECP), que foi reeleito para o cargo. Jim Sumner, presidente da USA Poultry and Egg Export Council (USAPEEC), seguirá como tesoureiro da entidade.

Sobre o IPC

O Conselho Internacional de Avicultura (IPC) é a voz unificada que promove a segurança alimentar global em um ambiente multilateral. Defende um sistema alimentar justo, baseado em relacionamentos fortes e produtivos entre as partes interessadas. O IPC possui 29 países membros e 56 membros associados, que representam mais de 95% do comércio mundial de aves e mais de 90% da produção de aves. A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) é a representação do IPC no Brasil.

SOBRE A ABPA

A ABPA é a representação político-institucional da avicultura e da suinocultura do Brasil. Congrega mais de 140 empresas e entidades dos vários elos da avicultura e da suinocultura do Brasil, responsáveis por uma pauta exportadora superior a US$ 8 bilhões. Sob a tutela da ABPA está a gestão, em parceria com a Apex-Brasil, das quatro marcas setoriais das exportações brasileiras de aves, ovos e suínos: Brazilian Chicken, Brazilian Egg, Brazilian Breeders e Brazilian Pork. Por meio de suas marcas setoriais, a ABPA promove ações especiais em mercados-alvo e divulga os diferenciais dos produtos avícolas e suinícolas do Brasil – como a qualidade, o status sanitário e a sustentabilidade da produção –, fomentando novos negócios para a cadeia exportadora de ovos, de material genético, de carne de frangos e de suínos.